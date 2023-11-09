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Бранденбургские ворота окрасились в цвета израильского флага

Лиза Ламбрехт
9 ноября 2023 г.

В память о жертвах еврейских погромов 9 ноября 1938 года, а также на фоне атаки ХАМАС на Израиль Бранденбургские ворота в Берлине подсветили в цвета израильского флага.

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Бранденбургские ворота в Берлине в 85-ю годовщину погромов 9 ноября 1938 года
Бранденбургские ворота в Берлине в 85-ю годовщину погромов 9 ноября 1938 годаФото: Sergej Glanze/Funke Foto Services/IMAGO

В 85-ю годовщину "хрустальной ночи" - антисемитских погромов в Германии с 9 на 10 ноября 1938 года - Бранденбургские ворота в центре Берлина вечером в четверг, 9 ноября, были подсвечены в национальные цвета Израиля. 

"Nie wieder ist jetzt" гласила надпись, которую можно перевести как "Больше никогда - актуально и сейчас". Так власти Берлина не только выразили солидарность с жертвами тех трагических событий, но и напомнили о недопустимости недавних антисемитских и антиизраильских выступлений в Германии, последовавших за террористической атакой ХАМАС на Израиль.

"Никогда больше. Это послание сегодня актуально как никогда. С учетом событий последних недель посыл может быть только таким", - написал в соцсети X бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner).

"Еврейки и евреи должны чувствовать себя в безопасности в нашем городе и в нашей стране. И они не одни. Это обещание всего берлинского сената, это мое обещание. Мы сделаем все возможное, чтобы антисемитизму и ненависти к Израилю не было места в Берлине", - подчеркнул он.

9 ноября 1938 года национал-социалисты убили 1300 человек, почти 30 тысяч евреев депортировали в концлагеря. 9 ноября считается датой начала геноцида, жертвами которого стали шесть миллионов человек.

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