Имам и раввин вместе ходят по берлинским школам

Эндер Цетин (Ender Cetin) и Элиас Драй (Elias Dray) уже почти семь лет посещают берлинские школы. Один из них - мусульманский имам, другой - иудейский раввин. Они приходят всегда вместе, тандемом. Такое регулярное общение представителей двух конфессий с берлинскими школьниками происходит в рамках программы "meet2respect" .

Однако все изменилось после варварского нападения ХАМАС на мирных жителей Израиля 7 октября этого года и начала военной операции Израиля в секторе Газа. "Теперь нас вызывают постоянно - словно пожарную команду на пожар", - рассказал имам Эндер Цетин в интервью Deutsche Welle. Это подтверждает и раввин Элиас Драй: практически каждые 10 минут кто-то звонит и спрашивает, могут ли они приехать к ним в школу. На этой неделе посещения берлинских учебных заведений были каждый день. Их даже пригласили в офис федерального президента - для участия в дискуссии на тему "Война на Ближнем Востоке: за мирное сосуществование в Германии".

Имам и раввин. Специальный проект для школ

Проект "meet2respect" был создан в 2013 году некоммерческой организацией Leadership Berlin - Netzwerk Verantwortung. "Отторжение и ненависть часто являются следствием недостатка знаний о другом человеке и отсутствия точек соприкосновения. Недостающий личный опыт подменяется предвзятым мнением, основанным на распространенных стереотипах и информации из СМИ. Мы хотим это изменить!" - читаем на веб-странице организации. Поэтому под девизом "meet2respect" начали организовываться встречи представителей разных социальных групп, интересы которых часто представляются как непримиримые, и которые скептически относятся друг к другу. Цель - способствовать взаимопониманию через личные встречи и дискуссии.

Широкий общественный резонанс вызвала, например, поездка на велосипедах-тандемах по центру Берлина в 2018 году, в которой участвовали раввины, имамы и другие священнослужители. Еще одной популярной формой стали тандемы представителей разных религий (в иудейско-мусульманском или христианско-мусульманском составе), которые регулярно посещают школы, подавая личный пример взаимного уважения и толерантности и выступая за уважение и разнообразие, против антисемитизма и дискриминации. В результате совместной работы раввин Элиас Драй и имам Эндер Цетин, по их признанию, стали друзьями.

Имам Эндер Цетин и раввин Элиас Драй на велосипедной акции "Иудеи и мусульмане - за уважение и терпимость" в 2018 году в Берлине Фото: DW/C. Strack

Посещения школ иудейско-мусульманскими тандемами - явление необычное. И особенно для Берлина, где, в отличии от большинства других 15 федеральных земель Германии, в школах традиционно нет уроков религиозного воспитания, а тема религии зачастую вообще обходится стороной. Понятно, что в нынешней ситуации, на фоне ведущихся военных действий на Ближнем Востоке, демонстративного совместного катания на велосипедах явно недостаточно. В интервью DW Штефан Дюлль (Stefan Düll), президент Ассоциации немецких учителей, рассказал, что нынешняя ситуация стала серьезным вызовом учителям не только Берлина, но и всей Германии. Естественно, что происходящее сегодня, как, впрочем, и другие значимые события в мире, "оказывает влияние на школы, поскольку возникает необходимость обсуждения".

Ближний Восток. Непростой вопрос для дискуссии в школах

По мнению Дюлля, в целом вопросы антииудаизма и антисемитизма волнуют даже младших школьников: "Пятиклассник мало что слышал о Холокосте. Это значит, что молодым людям не хватает определенного объема базовых знаний, чтобы на равных обсуждать эти вопросы со старшими. И для учителей это непросто". По его наблюдениям, некоторые учащиеся из семей мигрантов вообще никогда не обсуждали "определенные вещи" в кругу семьи. "Это не вина этих детей, - подчеркивает президент ассоциации учителей. - Мусульманским детям в том мире, в котором они живут, естественно, взрослые склонны говорить, что то, что делает государство Израиль, неправильно, и даже правомерность его существования ставят под сомнение".

Штефан Дюлль, президент Ассоциации немецких учителей Фото: Jörg Ratzsch/dpa/picture-alliance

В качестве примера Штефан Дюлль упоминает о призыве ассоциации "Турецко-исламского союза по делам религии" (DITIB) к сбору пожертвований в пользу палестинцев в секторе Газа, которая при этом использовала карту, "на которой государство Израиль вообще не было обозначено". По его мнению, это в данный момент тормозит дискуссионный процесс. "Чем дети младше, тем сложнее. Чем старше - тем легче донести до них информацию на уроке", - говорит преподаватель. Поэтому соответствующие темы рассматриваются на уроках примерно с девятого класса.

Как реагируют школьники на появление имама и раввина в классе?

Вот в такой школьный мир и приходят со своими идеями 46-летний раввин Элиас Драй и 47-летний имам Эндер Цетин. Они оба отмечают, что во время своих встреч со школьниками они никогда не подвергались личным оскорблениям или агрессивной критике. "А еще мы встречаем учеников, которые никогда раньше не видели раввина или еврея", - говорит Драй. В свою очередь Цетин рассказывает об изумлении, которое часто видит на лицах учеников в тот момент, когда их тандем впервые заходит в класс.

Имам Эндер Цетин в классе берлинской школы Фото: meet2respect

Для обоих священнослужителей также важно, что их многолетняя работа связана не только с вопросами антисемитизма среди мусульман. Не менее серьезные и непростые беседы им приходится вести и в школьных классах, где нет детей с миграционными корнями. "В этом случае речь идет об антимусульманском расизме", - говорит имам. Его поддерживает и раввин, который тоже считает, что и эту тему нужно обсуждать в обществе.

Спрос на учебные материалы высок

Насколько велики пробелы по этим вопросам в сфере образования Германии, показывают данные Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, bpb) , куда многие немецкие учителя обращаются за учебными материалами. По просьбе Deutsche Welle был подведен анализ роста спроса на печатную продукцию по Ближнему Востоку в октябре этого года. Так, по сравнению с первыми девятью месяцами 2023 года такие брошюры, как "Новый антисемитизм? Продолжение глобальной дискуссии", "Антисемитизм - тематические листы в классе" и "Разговор об Израиле. Немецкие дебаты", стали заказывать в четыре раза чаще. Кроме того, Федеральный центр зафиксировал значительный рост онлайн-запросов на информацию по темам, посвященным Израилю и истории палестино-израильского конфликта - ежедневное число обращений увеличилось примерно на 1500 процентов, а число пользователей выросло в 16 раз.

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