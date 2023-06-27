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Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Кристоф Штрак | Елена Дожина
1 ч. назад

В Берлине открылся крупнейший в стране еврейский центр образования, культуры и спорта. Он включает детский сад, начальную и среднюю школу, художественные и музыкальные студии и кошерное кафе.

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Еврейский кампус Pears в Берлине
Еврейский кампус Pears в БерлинеФото: Monika Skolimowska/picture alliance/dpa

В Берлине в воскресенье, 25 июня, открылся новый Еврейский кампус Pears. За всю послевоенную историю Германии и со времен Холокоста это крупнейший центр в стране. "Историческое событие, с которого мы начинаем новую эру еврейской жизни в Берлине", - так прокомментировал это значимое событие раввин Йегуда Тайхталь (Yehuda Teichtal), глава берлинской еврейской общины движения Хабад.

Присутствовавший на праздничном мероприятии правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner) отметил, что еврейская жизнь в столице - это "большая удача и подарок". "Мы никогда не позволим антисемитизму снова взять верх на улицах города", - сказал Вегнер и подчеркнул, что такие места, как кампус важны как мощный сигнал в борьбе с антисемитизмом.

Дом, открытый для всех

Продолжавшееся четыре года строительство нового культурно-образовательного центра было инициировано раввином Йегудой Тайхталь и его супругой Лией. Финансовую поддержку оказало федеральное правительство Германии, земля Берлин, бизнес и частные спонсоры. Кампус стоимостью 40 миллионов евро был назван в честь британского фонда Pears Foundation. 

Раввин Йегуда Тайхталь, глава берлинской еврейской общины движения Хабад, на открытии Еврейского кампуса Pears 25 июня 2023 года
Раввин Йегуда Тайхталь, глава берлинской еврейской общины движения Хабад, на открытии Еврейского кампуса Pears 25 июня 2023 годаФото: Carsten Koall/picture alliance/dpa

Полукруглое здание кампуса c синим фасадом спроектировал Сергей Чобан (Sergei Tchoban). "Округлая, мягкая форма привлекательна, менее монументальна. И она соответствует современному духу концепции, которая сближает и приветствует людей", - говорится в описании архитектора. Цвет нового здания олицетворяет небо и будущее. А его подчеркнутая открытость выражена во многих деталях, в том числе в защитных сооружениях: так, строение окружает не стена, а прозрачная ограда из пуленепробиваемого стекла.

"Мы хотим обеспечить долгосрочное, позитивное и яркое будущее для еврейской жизни в Германии", - сказал Тайхталь в интервью DW. По словам раввина, для него особенно важен принцип открытости этого дома, в котором приветствуются все люди: евреи, христиане, мусульмане и те, кто не исповедует какую-либо религию. 

Детский сад и кинотеатр, школа и спортивный зал

Семиэтажное здание Еврейского кампуса Pears находится в западноберлинском районе Вильмерсдорф, на Вестфалише штрасе. Его основатель рассказал, что кампус держится на трех столпах - это образование, культура и спорт. Центр включает в себя детский сад на 200 детей, школу на 350 учеников, полноценный спортивный зал в верхней части здания, кинотеатр, библиотеку, зал для конференций, художественные и музыкальные студии и кошерное кафе. Йегуда Тайхталь надеется на множество встреч в этом новом центре еврейской жизни. Запланированы посещения берлинских школьных классов независимо от их религиозной направленности. Открыт центр и для туристов из Германии и из-за рубежа. Кроме того, кампус рассматривает возможность профессионального обучения для самых разных целевых групп. В качестве примера раввин приводит учебные курсы, организованные федеральной полицией или другими учреждениями, готовящими сотрудников для руководящих должностей. Германия - третья страна в мире, после Израиля и США, в которой в полиции появились раввины. "Речь идет не только о том, чтобы узнать что-то о прошлом, но и о том, чтобы задать вопросы о настоящем: кто такие евреи? как они живут? какие праздники отмечают?", - объясняет 51-летний раввин, приехавший в столицу Германии из Нью-Йорка 25 лет назад .

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