В Потсдаме открылся Центр еврейского образования

Центр еврейского образования, включающий школу по подготовке раввинов и синагогу, открылся в среду, 18 августа, при Потсдамском университете в федеральной земле Бранденбург. Выступая на торжественной церемонии по случаю открытия этого комплекса, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) назвал его "подарком для нашей страны".

Сочетание академического и раввинского образования

В новом учебном заведении, включающем факультет иудейской теологии, созданный при Потсдамском университете в 2013 году, и раввинскую семинарию, в настоящее время числятся около 80 студентов. Более 30 из них в перспективе претендуют на звание раввината или кантората. При учебном центре построена синагога - первая, возведенная в Потсдаме после Второй мировой войны. Прежняя синагога была разрушена в 1938 году.

По данным Потсдамского университета, реализация проекта, который является единственным в своем роде в Европе, обошлась примерно в 13,5 млн евро.

"Мы по праву гордимся традициями еврейского образования в нашей стране", - подчеркнул, выступая на открытии Центра еврейского образования, глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). По его словам, сочетание академического и раввинского образования в потсдамском центре представляет выгоду для всех. Открытие этого центра знаменует веру в будущее еврейской жизни в Германии, отметил он.

"Мощным символом самодостаточной еврейской жизни" в Германии назвал открытие нового центра премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке (Dietmar Woidke). А президент Потсдамского университета Оливер Гюнтер (Oliver Günther) особо отметил введение в учебную программу возглавляемого им вуза такой дисциплины, как еврейская теология, и ее будущее "физическое и интеллектуальное" взаимодействие с другими дисциплинами.

Нет - проявлениям антисемитизма в Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер выступил с предостережением в связи с наблюдающимся в последнее время ростом антисемитских настроений в Германии. По его словам, такое явление отзывается в его сердце большой болью и в то же вызывает у него гнев. "Мы, каждый в отдельности и как общество в целом, ни в коей мере не потерпим каких-либо проявлений антисемитизма <…> и будем давать решительный отпор тем, кто распространяет ненависть и подстрекательскую пропаганду", - указал глава германского государства.

Открытие Центра еврейского образования в Потсдаме стало кульминационным пунктом праздничной программы юбилейного года еврейской культуры "1700-летие еврейской жизни в Германии", который на протяжении 2021 года проводится в ФРГ.

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