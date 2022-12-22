  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Иегуда Мансбах
Иегуда МансбахФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
КультураГермания

Легендарная ханукия вернулась в Германию

Анастасия Аринушкина
28 мин. назад

Этот ханукальный светильник семьи Познер, жившей в Германии до 1933 года, - один из символов неповиновения евреев нацистам.

https://p.dw.com/p/4LJX3

Во дворце Бельвю в Берлине зажгли историческую ханукию, запечатленную на культовой фотографии, ставшей символом неповиновения евреев нацистам. 90 лет назад семья Познер, которой принадлежал ханукальный светильник, бежала от Холокоста. А в эту Хануку их внук, Иегуда Мансбах (Yehuda Mansbach) приехал в Германию на встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и привез тот самый светильник. "Это не что иное как светящееся чудо", - сказал Штайнмайер в приветственной речи. Иегуда Мансбах во время зажжения свечей не смог сдержать слез.

На Хануку в 1931 году Рахель Познер (Rahel Posner) сфотографировала семейную ханукию, стоящую на подоконнике их дома в немецком Киле. Из окна видно региональный штаб нацистской партии, на фасаде - огромный флаг со свастикой. На обороте фото Рахель написала: "Смерть Иудее", - так флаг говорит. "Иудея будет жить вечно", - так свет отвечает". Ее муж Акива Познер был последним раввином еврейской общины Киля. 

Иегуда Мансбах (справа) c президентом ФРГ и его супругой
Иегуда Мансбах (справа) c президентом ФРГ и его супругойФото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ханукия со снимка Рахель Познер хранится в израильском Национальном мемориале Холокоста и Героизма Яд Вашем. Каждый год на Хануку Иегуда Мансбах на пару дней берет из музея светильник, связанный с историей его семьи. В этом году он довез ханукию до Германии, где она снова зажглась  - впервые с тех пор, как семья Познер покинула страну в 1933 году и уехала на Святую землю.

Смотрите также:

Установлен первый "камень преткновения" в Киеве

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

У Бранденбургских ворот в Берлине: символический светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука

1700 лет еврейской жизни в Германии: как прошел юбилейный год

1700 лет еврейской жизни в Германии: как прошел юбилейный год

В Германии завершилось празднование юбилейного года, посвященного истории жизни евреев в этой стране. Каковы итоги уникального проекта?
Общество5 августа 2022 г.
USA New York | Holocaust | YIVO veröffentlicht verlorene jüdische Dokumente

Что удалось спасти от нацистов? Уникальный архив о жизни евреев

Что удалось спасти от нацистов? Уникальный архив о жизни евреев

В 1941 году евреи в Польше, рискуя жизнью, прятали от нацистов документы - свидетельства о еврейской жизни. Теперь, спустя почти 80 лет, их можно посмотреть в онлайн-архиве.
Культура8 февраля 2022 г.
Полиция обеспечивает безопасность перед Новой синагогой в Берлине

Где в ЕС больше распространен антисемитизм? Данные нового исследования

Где в ЕС больше распространен антисемитизм? Данные нового исследования

Исследование, проведенное еврейскими организациями в ЕС, показало, что антисемитизм все еще широко распространен на континенте. Многие евреи покидают Европу, потому что не чувствуют себя в безопасности.
Политика13 октября 2021 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Погибший в результате боевых дейтсвий в Украине

В Мариуполе с марта обнаружено более 10 000 могил

Конфликты55 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Зеленский едет в Вашингтон. Фейк о "Дружбе". DW Шоу

Зеленский едет в Вашингтон. Фейк о "Дружбе". DW Шоу

Политика20 ч. назад60:29 мин.
Российские рубли

Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

Почему слабеет рубль, и что это значит для россиян

Экономика и бизнес20 ч. назад
Железнодорожный вокзал в Минске

Опрос в РБ: 42% поддерживают мобилизацию в РФ, 34% - против

Опрос в РБ: 42% поддерживают мобилизацию в РФ, 34% - против

Общество21 ч. назад
Президент Украины Владимир Зеленский гаграждает военных в Бахмуте

Зеленский в Бахмуте и другие события 300-го дня войны

Зеленский в Бахмуте и другие события 300-го дня войны

Конфликты20 декабря 2022 г.
Александр Лукашенко встречает Владимира Путина в аэропорту Минска, 19 декабря 2022 года

"Политический жест". Что означает визит Путина в Минск

"Политический жест". Что означает визит Путина в Минск

Политика20 декабря 2022 г.
Виктория Процюк

Интимный дневник украинской художницы

Интимный дневник украинской художницы

Культура20 декабря 2022 г.
На главную страницу