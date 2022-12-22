Легендарная ханукия вернулась в Германию

Во дворце Бельвю в Берлине зажгли историческую ханукию, запечатленную на культовой фотографии, ставшей символом неповиновения евреев нацистам. 90 лет назад семья Познер, которой принадлежал ханукальный светильник, бежала от Холокоста. А в эту Хануку их внук, Иегуда Мансбах (Yehuda Mansbach) приехал в Германию на встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и привез тот самый светильник. "Это не что иное как светящееся чудо", - сказал Штайнмайер в приветственной речи. Иегуда Мансбах во время зажжения свечей не смог сдержать слез.

На Хануку в 1931 году Рахель Познер (Rahel Posner) сфотографировала семейную ханукию, стоящую на подоконнике их дома в немецком Киле. Из окна видно региональный штаб нацистской партии, на фасаде - огромный флаг со свастикой. На обороте фото Рахель написала: "Смерть Иудее", - так флаг говорит. "Иудея будет жить вечно", - так свет отвечает". Ее муж Акива Познер был последним раввином еврейской общины Киля.

Иегуда Мансбах (справа) c президентом ФРГ и его супругой Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Ханукия со снимка Рахель Познер хранится в израильском Национальном мемориале Холокоста и Героизма Яд Вашем. Каждый год на Хануку Иегуда Мансбах на пару дней берет из музея светильник, связанный с историей его семьи. В этом году он довез ханукию до Германии, где она снова зажглась - впервые с тех пор, как семья Познер покинула страну в 1933 году и уехала на Святую землю.

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