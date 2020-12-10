Ханука в Германии: кто помогает еврейской общине в трудные времена?

Общение с членами религиозной общины, совместные молитвы и праздники во времена пандемии почти полностью переместились в мир виртуальный. Как быстро и без излишней бюрократии помочь справиться со страхами и проблемами тем, у кого экстремальная ситуация расшатывает нервную систему до предела и усугубляет уже имеющиеся проблемы?

Shalva ("Шалва") в переводе с иврита - "спокойствие, невозмутимость". "Shalva - Keeping Calm" ("Сохраняй спокойствие, не теряй присутствия духа") - так называется берлинский проект, призванный помочь тем, кто во время вынужденной самоизоляции нуждается в поддержке, дружеском совете, а то и просто в собеседнике. Психотерапевты, сотрудники социальных служб и раввины немецкой столицы объединились для того, чтобы во время пандемии коронавируса оказывать психосоциальную помощь прихожанам еврейских общин дистанционно - быстро, эффективно и совершенно бесплатно. Инициировали проект энтузиасты из cинагоги на улице Френкельуфер (Synagoge am Fraenkelufer) в берлинском районе Кройцберг.

Спокойствие и резильентность, несмотря на пандемию

Работа на удаленке сливается с домашними буднями и никакой привычной "отдушины": культурные мероприятия, социальные, религиозные контакты сократились до минимума. Кризис затягивается, нервы на пределе, бессонница, непроходящее чувство усталости и безысходности… Сохранять спокойствие в нестандартной, напряженной ситуации, безусловно, очень важно. Но как научиться не терять присутствия духа? Что делать в экстренном случае?

Чувствовать себя "на пределе" в такой экстраординарной ситуации, как кризис, связанный с коронавирусной пандемией, по словам психотерапевта-добровольца Маргерит Маркус (Marguerite Marcus), совершенно естественно. Более того, крайне важно понимать, что людей, страдающих от нынешней ситуации, очень много, подчеркивает детский врач и психолог группы психологической поддержки Shalva.

Маргерит Маркус - одна из инициаторов проекта и член команды добровольцев, состоящей из десяти опытных специалистов, предлагающих квалифицированную помощь на разных языках – в том числе и по-русски. Все они стараются помочь тем, кого одолевают страхи, связанные с вынужденным одиночеством, с боязнью заразится вирусом Covid-19 или самим оказаться распространителем опасной инфекции.

Беспомощность и потеря контроля во время кризиса

Кто-то чувствует себя буквально запертым в четырех стенах, у кого-то образовалось слишком много свободного времени. Рабочий день становится и вовсе безразмерным, ведь покидать стены родного дома, отправляясь на работу, теперь не обязательно. Словом, привычный распорядок жизни нарушен, и далеко не каждому под силу совладать со всем этим. В таких случаях нередко появляется ощущение беспомощности, кажется, что ситуация выходит из-под контроля, поясняет психолог со стажем.

Обсудить проблемы можно в индивидуальной беседе с психологом проекта "Шалва" или во время групповых онлайн-встреч. Необходимую для этого ссылку-приглашение участники получают после регистрации по электронной почте shalva.keepingcalm@gmail.com. Одну из групп для коллективных "сеансов взаимопомощи" организаторы назвали "Куриный суп для души" ("Chicken Soup für die Seele", по аналогии с известным сборником мотивационных историй Д. Кэнфилда "Куриный бульон для души"). "Лечебным" и придающим силы, как чашка наваристого бульона, является эффект (пусть даже виртуального) общения в группе, где можно поделиться переживаниями и поддержать друг друга, считает Маргерит Маркус.

Еще недавно о терапии в формате онлайн не могло быть и речи, теперь же психолог с удивлением отмечает, насколько интенсивно и эмоционально проходят такие сеансы. Своим собеседникам она часто предлагает поставить рядом с собой стакан воды и обнять подушку.

Ее коллега, психолог и преподаватель йоги Алиса Поплавская, советует держать наготове цветные карандаши и бумагу – для поиска креативного ответа на волнующий вопрос во время коллективного сеанса терапии. Во время онлайн-сеансов можно освоить практику прогрессивной мышечной релаксации, определить самое надежное место или помещение, где можно мысленно "укрыться" от реальных невзгод, овладеть дыхательными практиками или принять участие в сеансе медитации.

Скорая помощь в Zoom

В группе, которую обычно сопровождают два психолога, есть возможность открыто поговорить, например, об особенностях собственного поведения во время локдауна или о том, что конкретно сможет помочь справиться с проблемами. На обсуждение выносится все: от спорта (как лучше держать себя в форме?) - до переоборудования квартиры (как научиться четко разграничивать "трудовую зону" от "зоны отдыха"?).

Беседы и встречи в Zoom - это "скорая" психосоциальная поддержка, поясняет Флора Петак (Flora Petak), одна из основательниц платформы "Шалва". При этом она подчеркивает, что психологические консультации не стоит путать с психотерапией, которую проводит врач. При наличии психического расстройства тех, кто обращается к ним за советом, эксперты проекта "Шалва" направляют к специалистам.

По словам психолога, "Шалва" - это платформа, инициаторы которой стремятся помочь членам еврейской общины. Проблемы, требующие разрешения, - самые разные: от конфликта поколений, живущих под одной крышей, до праздников, которые многим в этом году приходится праздновать в одиночку, вдали от друзей и близких.

В это непростое время члены еврейских общин Германии помогают друг другу: добровольцы организуют, например, доставку покупок тем, кто не в состоянии этого сделать сам. В старейшей общине в Кельне регулярно обзванивают прихожан в возрасте от 65 лет, организована линия для экстренных звонков. По словам исполнительного директора общины Давида Клапека (David Klapheck), возглавившего кризисный комитет общины, в первый же день было зарегистрировано 53 звонка. Многие из тех, кто набрал экстренный номер, просто хотели поблагодарить за внимание и готовность поддержать в трудную минуту.

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