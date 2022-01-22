Что удалось спасти от нацистов? Уникальный архив о жизни евреев

В 1925 году в Берлине и Вильно (сегодня столица Литвы - Вильнюс) известные европейские интеллектуалы из еврейской общины, в том числе Зигмунд Фрейд и Альберт Эйнштейн (Albert Einstein), участвовали в создании YIVO - Исследовательского института идиша. Его задачей был сбор эмпирических данных о современной еврейской жизни.

Для этого были веские причины. "Еще со времен Средневековья все изучали Талмуд, читали Тору, но мало кто знал, как на самом деле была устроена повседневная жизнь еврейской общины. Чем занимались евреи, как заботились о своих детях. Какие традиции они сохраняли, какие песни пели, какие отношения у них были с соседями - евреями и не евреями," - говорит Джонатан Брент, исполнительный директор нынешнего Института еврейских исследований в Нью-Йорке (YIVO), научного заведения, изучающего историю культуры восточноевропейского еврейства.

Проект самопознания

В том же 1925 году, когда был основан YIVO, Макс Вайнрайх начал собирать по всему миру информацию и материалы о еврейских общинах. Он стал регулярно публиковать объявления в газетах с призывом присылать в институт плакаты, письма, политические заявления и книги в качестве материала для изучения современной еврейской жизни.

"Рукопись по астрономии", 1751 год

Обращение Вайнрайха вдохновило воображение евреев, подчеркивает Джонатан Брент. "Цель создания института YIVO заключалась в том, чтобы процесс самопознания помог определить современную еврейскую идентичность". Люди были в восторге от этой идеи. В последующие годы YIVO превратился в "крупнейшее в мире собрание материалов о жизни восточноевропейских евреев".

Захват власти нацистами

Однако успех YIVO был недолгим. В 1939 году Германия напала на Польшу и в 1941 году вторглась в Вильно. Собранные материалы по указу одного из главарей "третьего рейха" Альфреда Розенберга (Alfred Rosenberg) были конфискованы. Часть документов планировалось уничтожить, а другие отправить во Франкфурт, где они стали бы "подпиткой" для антисемитской идеологии.

Нацисты, не владевшие достаточной информацией о еврейской культуре и знаниями языка, нуждались в специалистах, которые могли бы изучить обширные материалы YIVO. Им пришлось привлечь к этому около 32 подневольных рабочих из числа еврейских интеллектуалов, в том числе писателей и поэтов, писавших на идише - Шмерке Качергинского и Аврома Суцкевера, а также одного из бывших руководителей YIVO Зелика Калмановича.

С риском для жизни

В какой-то момент участники проекта по сортировке материалов института YIVO решили спасти часть документов от нацистов. Они размышляли над тем, что может случиться с этими ценными материалами? "Союзники могли разбомбить помещения с архивом, а нацисты - сжечь ценный архив в конце войны", - объясняет Джонатан Брент. По этой причине группа решила спрятать документы в гетто.

"Прилагая неимоверные усилия и подвергая свою жизнь опасности, они прятали и выносили книги и бумаги под одеждой и в своей обуви из здания YIVO в гетто. Если бы кого-то из них поймали, то сразу бы расстреляли", - уверен эксперт по иудаизму Джонатан Брент. Группе удалось спрятать сотни тысяч страниц материалов и книг в металлических контейнерах под землей. Большую часть они смогли передать друзьям среди литовцев и поляк.

Книга еврейской общины, 1836 год

После войны

В 1945 году большая часть материалов, отправленных нацистами во Франкфурт, была обнаружена американской организацией Monuments Men Foundation и отправлена ​​в Нью-Йорк. Директор YIVO Макс Вайнрайх был вынужден бежать в США, где он создал новый архив. Потом его пополнили и спрятанные под землей в Вильнюсе документы, которые были обнаружены после окончания Второй мировой войны.

"Суцкевер и Качергинский решили создать новый еврейский музей в Вильнюсе", - объясняет Брент. Во время Второй мировой войны Литва, также как и Латвия и Эстония, попеременно находилась в составе Советского Союза и под контролем гитлеровской Германии.

Но вскоре антисемитская кампания началась и в СССР. На этот раз не осталось еврейских интеллектуалов, которые могли бы спасти документы. Литовский библиотекарь Антанас Ульпис хранил материалы в витиеватых помещениях церкви Святого Георгия и Монастыря кармелитов в Вильнюсе. Эти документы были найдены уже после распада СССР в 1991 году.

Полтора миллиона экспонатов в онлайн-архиве

Джонатан Брент стал исполнительным директором Института YIVO в Нью-Йорке в 2009 году. В том же году он посетил Литву и обнаружил, что документы "хранились в темных непроветриваемых помещениях". Эти материалы, сохранившиеся в плохом состоянии, никто не видел и не читал. Чтобы спасти их в 2015 году Брент и его коллеги инициировали проект Эдварда Бланка YIVO Vilna Online Collections для оцифровки документов и создания виртуального архива YIVO в Литве и в Нью-Йорке. Проект обошелся в 7 миллионов долларов и теперь, спустя семь лет, он доступен онлайн.

Сегодня в YIVO - более чем 40 000 редких и уникальных книг и журналов и более 1,5 миллиона документов, собранных среди евреев Восточной Европы. К ним относится и "Автобиография Бебы Эпштейн", написанная в 1933-1934 учебном году еврейской девочкой, которой на том момент было 11 или 12 лет. Ее книга, которую можно увидеть на сайте музея YIVO, предлагает "познакомиться с жизнью девочки и других еврейских детей в Восточной Европе до Холокоста".

От стихов до рецептов

Другим ярким достоянием редкого архива является дневник Теодора Герцля, который созвал в 1897 году Первый всемирный сионистский конгресс в Базеле после публикации в 1896 году своей книги "Der Judenstaat". Он является одним из основоположником политической формы сионизма.

Спасенные еврейские документы

По словам Джонатана Брента, документы представляют собой крупнейшее собрание довоенных материалов о еврейской жизни: они дают представление о фольклоре, музыке, поэзии и пьесах, перечисляют рецепты еврейских блюд. Кроме того, они рассказывают о политических и социальных структурах или организации системы школьного образования, а также знакомят с достижениями медицинских наук. Тот, кто заинтересуется онлайн-архивом, сможет понять, как было устроено еврейское общество, причем, с долей еврейского юмора тех лет. Например, брошюра для пеших походов на идише, изданная в 1927 году, дает своим юным читателям такой совет: "Рюкзаки нужно вешать на дерево, а не класть на землю. Уже известны случаи, когда пропажа была обнаружена во рту коровы".

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