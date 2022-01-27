 Главный раввин Москвы: Молчание большинства позволяет меньшинству разрушить мир | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.01.2022

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Культура и стиль жизни

Главный раввин Москвы: Молчание большинства позволяет меньшинству разрушить мир

Свыше 40 членов его семьи погибли в Освенциме. Председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт в интервью DW - о трагедии Холокоста, памяти своей семьи и необходимости усвоить исторические уроки.

Председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

Председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт

В день памяти жертв Холокоста главный раввин Москвы, председатель Совета раввинов Европы (CER) Пинхас Гольдшмидт в интервью DW вспоминает о трагедии своей семьи, говорит о необходимости хранить память погибших во времена Холокоста и важности усвоения исторических уроков.

DW: Господин Гольдшмидт, семь лет назад, 27 января, мы встретились с вами у мемориала Аушвиц-Биркенау на мероприятии в честь освобождения концлагеря Освенцим. Тогда вы сказали, что в этом лагере погибли свыше 40 ваших родственников. Мы стояли на морозе и долго молчали. Может ли посторонний человек сопереживать такой утрате?

Раввин Пинхас Гольдшмидт: Когда речь заходит о Холокосте, люди всегда хотят слышать цифры: 1,5 миллиона погибших детей, шесть миллионов евреев, убитых в результате Холокоста. Все числа в конечном счете остаются абстрактными. Но если вы скажете: "Мои прадедушка и прабабушка погибли в Освенциме, их братья и сестры, сестры и братья моего деда", - то у жертв появятся имена и лица. У каждого из погибших была своя жизнь, свои печали, свои радости, свои мечты. Были люди помладше и постарше. И каждая из этих жизней внезапно оборвалась в машине смерти в Освенциме.

- Ваши бабушка и дедушка остались в живых. Они рассказывали о том, как они выжили? Об убитых родных?

- Бабушка и дедушка по материнской линии жили в Вене. Но бабушка заболела туберкулезом за несколько недель до "аншлюса" (термин, обозначающий присоединение национал-социалистами Австрии к Германии в марте 1938 года, употреблен на немецком языке, в то время как интервью велось по-английски. - Ред.). Они поехали в Швейцарию, в санаторий в горах. Когда они услышали об "аншлюсе", они остались в Швейцарии. Это спасло им жизнь.

Мои дедушка и бабушка практически никогда не говорили о Холокосте. Мой дедушка... Я думаю, это была ужасная рана в его сердце. Собственно, он больше никогда не открывал эту главу. Венгерские евреи, к которым принадлежала наша семья, были депортированы в Освенцим в начале лета 1944 года и вскоре их уничтожили в газовых камерах. Точная дата их смерти нам неизвестна, поэтому мы всегда поминаем их на празднике Шавуот (В иудаизме - праздник дарования Торы и праздник первых плодов. - Ред.).

- ...который отмечается в начале лета.

- Да. И я никогда не забуду, как взволнован, как потрясен был дедушка на поминальной молитве каждый Шавуот. Только тогда я видел, как он плачет, и слышал, как эмоционально он говорит об убитых родителях, братьях и сестрах.

- Вы помните свой первый визит в Освенцим?

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Более 40 членов семьи Пинхаса Гольдшмидта погибли в Освенциме

- Я впервые посетил мемориал Аушвиц-Биркенау в 1998 году с моей женой Дарой и американским предпринимателем и общественным деятелем Рональдом Лаудером. В то время он со своим фондом начал поддерживать сохранение мемориала и взял меня с собой в эту поездку. Она стала очень эмоциональной для меня. Увидеть горы детской обуви в музее - это был момент, который я никогда не смогу забыть.

- Как в последующих поколениях вашей семьи хранят память о тех, кто погиб во время Холокоста?

- Вот всего лишь одна деталь. Мою прабабушку, мать моего деда, звали Мариам Голда. Два года назад у одной из наших дочерей, которая живет в Филадельфии, родилась девочка, наша внучка. Ее зовут Мариам Голда. Она первая в семье, кого назвали в честь моей прабабушки. Теперь у меня есть внучка, которая носит имя моей прабабушки.

- Число выживших в Освенциме стремительно сокращается...

- Да, к сожалению, последние выжившие в Холокосте покидают наш мир. Мы теряем живых свидетелей этой ужасной трагедии. Но они остаются частью нашей истории.

- В Израиле каждый школьник хотя бы раз посещает мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем. Вам бы хотелось, чтобы немецким школьникам больше рассказывали о трагедии Холокоста в мемориальных музеях и памятных местах?

- В любом случае крайне важно, чтобы то, чему нас научил Холокост, оставалось актуальным для каждого человека. И чтобы потомки жертв и потомки преступников были едины в одном: этого никогда больше не должно повториться! При этом, разумеется, важным фактором является посещение мест страданий и гибели жертв Холокоста (мест памяти жертв - Ред.) .

- Что изменится после того, как не останется живых свидетелей этой трагедии?

- Большая опасность состоит в том, что все это просто превратится в сухие цифры статистики, как Первая мировая война или наполеоновские войны. Но это гораздо большее. Это нечто совершенно иное! Современная Европа была построена на крематориях Освенцима. И именно поэтому ее целью стало больше никогда не опираться на идеи антисемитизма, расовой ненависти или колониализма. Сегодняшняя Европа вновь переживает политические потрясения. Но мы никогда не должны забывать о том, что может произойти, если перестанут соблюдаться фундаментальные ценности.

- Как однажды сказалвыживший в Холокосте узник Освенцима, итальянский писатель Примо Леви: "Это уже произошло, и, следовательно, это может произойти снова".

- Да, к сожалению, история может повториться. И мы надеемся и молимся, чтобы нечто подобное Освенциму больше никогда не повторилось. Но нам нужно воспитывать наших детей соответствующим образом, более решительно отстаивать это "никогда больше". И надо помнить о том, что именно молчание большинства позволяет меньшинству разрушить мир.

- В Германии и Австрии во время пандемии участились случаи, когда противники вакцинации или обязательного ношения масок пытаются проводить параллели с преследованием евреев. Иногда демонстранты носят на одежде желтые звезды, сравнивая ситуацию с положением в концлагерях. Что вы испытываете при этом?

- Это принижает трагедию и не поможет человечеству. Я не хочу комментировать право людей вакцинироваться или не вакцинироваться. Но использовать образы и символы Холокоста для привлечения внимания - уродливая карикатура.

- Как, на ваш взгляд, должны реагировать на подобные проявления судебная система, полиция и политики?

- К сожалению, политический дискурс из-за социальных сетей стал очень громким, резким и экстремальным. Необходимо переосмысление. Все общественные силы должны обсуждать эти проблемы более конструктивно и уважительно. Нам нужна коалиция тех, кто выступает за уважение в гражданском обществе, в религиях, в политике. И сигнал должен быть четким: довольно, вернитесь к достойному диалогу!

Раввин Пинхас Гольдшмидт родился в Цюрихе в 1963 году. Он один из самых уважаемых в мире раввинов своего поколения. С 1993 года Гольдшмидт является главным раввином Москвы. В июле 2011 года он был избран председателем Совета раввинов Европы (CER). Пинхас Гольдшмидт участвует в межрелигиозном диалоге и неоднократно встречался с папой Римским Франциском, последняя встреча произошла в октябре 2021 года.

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  • Синагога в Регенсбурге

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    Автор: Ефим Шуман, Анн Термеш


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