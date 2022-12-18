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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер и раввин берлинской общины Иегуда ТейхтальФото: John Macdougall/AFP/Getty Images
ОбществоГермания

У Бранденбургских ворот зажгли ханукальный светильник

Александр Дельфинов
10 мин. назад

В Германии начали отмечать еврейский праздник Ханука. В Берлине одну из крупнейших в Европе ханукий высотой 10 метров зажигал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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У Бранденбургских ворот в Берлине зажгли одну из крупнейших в Европе ханукий - традиционный ханукальный светильник высотой около 10 метров. В церемонии его зажжения, отмечающей начало празднования еврейской Хануки, в воскресенье, 18 декабря, принял участие министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner).

Среди выступавших были также правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай (Franziska Giffey) и посол Израиля в Германии Рон Просор.

В целом в столице ФРГ ханукии были зажжены в 40 местах, в том числе одна перед знанием берлинского земельного парламента. Начало праздника совместно с членами еврейской общины отмечали и в других городах Германии, где также были зажжены ханукии.

Ханукия у Бранденбургских ворот
Ханукия у Бранденбургских воротФото: Christian Mang/REUTERS

Ежедневно вечером до 26 декабря на ханукальных светильниках будет зажигаться новая свеча, всего к концу праздника их будет восемь. Девятая свеча посередине используется для того, чтобы от нее зажигать другие свечи. Традиционный праздник иудаизма Хануку также называют "праздником огней" и "праздником света".

Свет как знак надежды

Даже во время тяжелых кризисов, таких как война в Украине, нельзя пренебрегать важностью Хануки или Рождества - традиционных семейных праздников, заявил глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) в интервью агентству epd. По его словам, особенность этих праздников - свет как знак надежды, "и этот знак особенно важен в такие времена, какие мы переживаем сейчас".

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