Мозаика еврейской жизни в Украине - на выставке в Аугсбурге

Герои выставки в Еврейском музее в Аугсбурге рассказывают свои личные истории, из которых складывается картина жизни украинских евреев за последние сто лет. Кураторами выставки стали два историка из Украины.

На черно-белой фотографии начала ХХ века - двое мужчин в элегантных костюмах и шляпах, женщина в длинной юбке и жакете и мальчик с корзиной в руках стоят у запряженной лошадью повозки. Еще двое мужчин сидят в повозке. Подпись под фотографией: "Еврейская семья перед своим домом в Бориславе". Этот снимок - один из первых, на которых останавливается взгляд на выставке "Голоса. Мозаика украинско-еврейской жизни", проходящей в Еврейском музее города Аугсбурга. Выставка воссоздает картину жизни еврейской общины в Украине с 20-х годов XX века до настоящего времени: размеренный уклад доиндустриальных штетлов и межкультурные связи 20-30 годов, трагедия Холокоста, борьба за культуру памяти после Второй мировой войны на фоне антисемитской политики СССР, восстановление еврейской жизни в независимой Украине, еврейская эмиграция в 1990-х и 2000-х годах...

Украинские кураторы

Идея рассказать об истории еврейской общины в Украине принадлежит директору Еврейского музея Кармен Райхерт (Carmen Reichert). Концепция выставки была готова еще в начале 2022 года, однако после начала полномасштабной российской агрессии в Украине стало очевидно: говорить о жизни украинских евреев невозможно без упоминания современных драматических событий в стране. А для этого необходимы были исследователи, знакомые не только с украинскими реалиями, но и с историей еврейских общин в Украине. И тогда Еврейский музей в Аугсбурге привлек к организации выставки двух молодых украинских историков, ранее работавших в Мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" во Львове: Дарью Резник и Андрея Шесталюка. Они стали кураторами выставки.

Куратор выставки Андрей Шесталюк Фото: Marina Baranovska/DW

Первоначально Еврейский музей планировал, что на выставке будут представлены экспонаты из Украины, иллюстрирующие жизнь еврейских общин в разные периоды истории, рассказывает Андрей Шесталюк. Но в условиях войны их было практически невозможно доставить в Германию. Поэтому в музее решили сделать основой экспозиции устные воспоминания живых свидетелей исторических событий, которые драматическим образом влияли на жизнь украинских евреев.

Видеосвидетельства, собранные и записанные украинскими партнерами - общественной организацией "Після тиші" из Львова ("После тишины" - Ред.), Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" в Киеве и львовским медиа-архивом, - кураторы позднее дополнили интервью с украинскими евреями, эмигрировавшими в Германию, и теми кто сегодня живет в Украине в условиях войны. Всего экспозиция насчитывает 16 видеоинтервью - 16 человек рассказывают свои личные истории, в которых, как в капле воды, отображается жизнь украинской еврейской общины за последние сто лет. Дополняют экспозицию фотографии - от черно-белых, сделанных еще до Второй мировой войны или сразу после нее, до современных.

Традиционный уклад штетлов в Украине

"У нашей семьи был небольшой магазин, прямо в доме, где мы жили. Мы не были такими уж богатыми, но жили довольно достойно", - вспоминает в видеоинтервью один из героев выставки Аарон Вайс. Он родился в 1926 году в городе Борислав неподалеку от Львова - в то время эта часть Украины входила в состав Польши. Из его воспоминаний о детстве проступает жизнь большинства обитателей штетлов - маленьких украинских еврейских местечек - в 20-х годах прошлого века: занятия ремеслом или торговлей, традиционный семейный уклад еврейской семьи, соблюдение религиозных традиций, общение с представителями других этнических групп: украинцами и поляками.

Выставка в здании бывшей синагоги Kriegshaber Фото: Marina Baranovska/DW

"В целом отношения были нормальные, - рассказывает Аарон Вайс. - Я учился в польской школе, сидел на одной скамейке с моими польскими одноклассниками. Еврейские дети ждали Рождества, когда можно было всем вместе ходить по соседям, петь "календы" (колядки - Ред.) и получать какие-то подарки. А польские мальчишки ждали еврейских праздников. И когда наступали большие праздники, такие как Йом-Кипур, Рош-ха-Шана или Песах, все наши соседи, и поляки, и украинцы, относились к этому с уважением. Так же, как и мы с уважением относились к их праздникам. Можно сказать, мы жили вместе и отдельно: мы сохраняли свои национальные ценности, поляки и украинцы - свои. Но все это завершилось, когда 1 сентября 1939 года началась война".

Замалчивание трагедии Холокоста

У входа в зал с экспозицией - интерактивная карта Украины с результатами переписи евреев в разные периоды истории. Первая перепись1897-1900 годов - времени, когда Украина была разделена между российской и австро-венгерской империями. Последняя - 2001 года, сделанная в год десятилетия независимости Украины. "Если посмотреть на динамику развития еврейских общин, становится очевидно, что она негативная. Число евреев постоянно уменьшается", - констатирует Андрей Шесталюк.

Вторая мировая война и Холокост практически под корень выкосили еврейскую жизнь в Украине. К 1941 году там жили около 2,7 млн евреев - самое большое число в Европе и второе в мире. За годы войны жертвами Холокоста стали, по разным данным, от 1,5 до 1,9 млн украинских евреев - примерно 70 процентов довоенного населения. Но в Советском Союзе о трагедии еврейского народа предпочитали молчать: социалистические идеалы и безликое определение "советские люди" не оставляли места для памяти про конкретные преследования евреев в период Холокоста.

Фотография справа - отец Софии Таубиной; фотография слева: один их героев выставки: выживший в Холокосте Михаил Вайншельбом - у стенда с историей своей семьи Фото: Marina Baranovska/DW

Хотя официально антисемитизма в СССР не существовало, евреи подвергались дискриминации в вопросах языка, образования и религии. Из-за притеснений еврейские религиозные и культурные практики не могли исповедоваться открыто. Героиня еще одного видеоинтервью, уроженка Херсона София Таубина, которая сегодня живет в Аугсбурге, рассказывает, что когда умер ее отец, у семьи не было возможности похоронить его согласно еврейским традициям и талит - молитвенное еврейское покрывало - положили в гроб тайно.

Спасение украинско-еврейской истории

После 1991 года, когда Украина стала независимой, еврейская общественная жизнь выходит из подполья: открываются синагоги, появляется целый ряд еврейских просветительских организаций, люди получают возможность переосмыслить свои корни, религиозную и гражданскую принадлежность. "Была абсолютная гордость за то, что ты еврей", - вспоминает в видеоинтервью доцент Харьковской государственной академии искусства и дизайна, искусствовед Евгений Котляр, автор витражей для большой хоральной синагоги в Харькове, восстановленной в 90-е годы.

Последний стенд выставки рассказывает о войне в Украине, разразившейся в результате российского полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 года. На одной из фотографий стенда - мемориальный комплекс жертвам Холокоста "Дробицкий Яр" в Харькове, поврежденный в результате обстрелов российских войск.

Еще одна фотография - харьковчане прячутся от бомбардировок в метро: люди сидят на полу на карематах, расстеленных спальных мешках, раскладных стульях. "Я впервые в жизни столкнулся с чем-то подобным, - говорит искусствовед Евгений Котляр. - А когда в первый раз прилетело к госадминистрации, и мы услышали серьезные взрывы еще до начала авианалетов, мы за полчаса собрались и просто бросились бежать на машине".

Котляр с семьей уехал в более безопасную западную часть Украины. Его маршрут пролегал через небольшие поселки в Черкасской области, которые раньше были еврейскими штетлами. "Для евреев это святые места, они очень мифологизированы. Это отдельное измерение еврейского наследия, фактически, паломническая карта Украины. Именно здесь зарождались хасидские движения", - рассказывает исследователь.

Слева на фото: НКО "Еврейское наследие Рогатина" с волонтерами; справа на фото - мемориал "Дробицкий Яр", поврежденный российскими войсками Фото: Marina Baranovska/DW

Во время этой поездки Котляр, по его словам, испытывал двойственные чувства: с одной стороны, он ощущал себя беженцем, а с другой - ученым, оказавшимся в одном из самых значительных регионов Украины для научных исследований по истории иудаизма. В городе Меджибоже, где жил основатель хасидского движения Бааль Шем Тов, Котляр оставил семью в кафе и отправился на еврейское кладбище - фотографировать старинные надгробия.

"Я подумал, что война может дойти и до этого места и здесь может ничего не остаться. Для меня тогда история и современность настолько переплелись в один клубок… Я в жизни такого не разу не чувствовал. Это был момент спасения нашей истории общей, украинско-еврейской истории", - рассказывает Котляр.

Важен каждый голос

На одной из экскурсий по выставке куратора Андрея Шесталюка спросили, какая из историй, на его взгляд, важнее всего. "Я не смог ответить на этот вопрос, - говорит Шесталюк. - Важна каждая история, каждому из наших героев есть о чем рассказать. Выставка недаром называется "Голоса. Мозаика украинско-еврейской жизни". Все истории - это части мозаики, из которых складывается огромная картина: разнородная, разнообразная. Но именно в этом и заключается ее ценность".

Выставка в здании бывшей синагоги Kriegshaber в Аугсбурге будет проходить до 26 февраля 2023 года. В настоящее время организаторы работают над цифровым вариантом выставки и надеются, что весной следующего года с видеоинтервью и другие материалами можно будет ознакомиться на сайте музея.

Смотрите также: