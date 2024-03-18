Нетаньяху отложил наступление ЦАХАЛ после встречи с Шольцем

По словам премьер-министра Израиля, армия страны не начнет объявленное наступление на Рафах в секторе Газа до тех пор, пока гражданские лица находятся "в ловушке".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в воскресенье, 17 марта, заявил, что готов отложить объявленное ранее наступление Армии обороны Израиля на Рафах в секторе Газа до тех пор, пока гражданские лица находятся "в ловушке". Как отмечает агентство AFP, на встрече канцлер призвал Израиль к переговорам о "более длительном прекращении огня".

Израильская цель по-прежнему состоит в том, чтобы "уничтожить оставшиеся в Рафахе террористические батальоны (ХАМАС - Ред.)", сказал Нетаньяху на встрече с Шольцем. Однако Израиль не будет этого делать, "пока мы удерживаем население на месте". Федеральный канцлер еще раз настоятельно предостерег от израильского наступления на юг сектора Газа, куда в последние месяцы бежали сотни тысяч палестинцев.

Шольц отметил, что 1,5 миллиона человек пребывают сейчас в крайне стесненных условиях в городе на юго-западе сектора и нуждаются в защите. "Куда им идти?" - аргументировал канцлер, указав израильскому премьеру также на значительное число жертв среди гражданского населения. Согласно информации AFP, Шольц также настаивает на значительном улучшении ситуации с гуманитарной помощью. "Мы не можем стоять в стороне и смотреть, как палестинцы умирают от голода, - сказал он. - Необходимо гораздо больше гуманитарной помощи, постоянно и надежно".

Шольц призвал к остановке войны в секторе Газа в том числе для освобождения заложников

Перед своей двухдневной поездкой в Иорданию и Израиль канцлер Германии призвал к скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа для обеспечения доставки гуманитарной помощи. "Было бы важно, чтобы сейчас очень быстро было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое позволило бы освободить заложников и в то же время обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа", - сказал Шольц.

В то же время он вновь предостерег Израиль от проведения военной операции в Рафахе. "Мы обеспокоены дальнейшим развитием военных событий. В частности, существует опасность, что всеобъемлющее наступление в Рафахе может привести к многочисленным ужасным жертвам среди гражданского населения, чего необходимо избежать любой ценой".

План Израиля по штурму города Рафах

15 марта кабинет Нетаньяху одобрил план штурма Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) расположенного на юге сектора Газа города Рафах, где в настоящее время укрываются около 1,5 миллиона мирных жителей. Информация о готовности Израиля принять участие в переговорах в Дохе была распространена в рамках заявления об одобрении правительством Израиля плана этой операции, указывает Reuters.

Кроме прочего, в документе, с которым ознакомились журналисты, говорится, что ЦАХАЛ готовится и к проведению эвакуации из города мирного населения. Между тем, точные временные рамки для проведения операции указаны не были.

Комментируя план Израиля по проведению военной операции в Рафахе, госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что США хотели бы увидеть "ясный и реализуемый план", подразумевающий многосторонние меры по защите мирного населения и снабжению его убежищем, едой, одеждой и медикаментами. По словам Блинкена, Вашингтон еще не ознакомился с таким планом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1300 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 31 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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