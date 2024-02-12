Лидер ХДС видит усилия ЦАХАЛ по защите жителей сектора Газа

Фридрих Мерц в беседе с Биньямином Нетаньяху поддержал стремление Израиля покончить с террором ХАМАС. Будут ли новые жертвы среди мирных жителей сектора Газа - зависит и от ХАМАС, считает глава ХДС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и власти страны делают все для защиты мирных жителей сектора Газа в рамках военной операции в этом регионе. Такое мнение председатель находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказал после беседы с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в понедельник, 12 февраля. "Но правда заключается и в том, что жертвы среди гражданского населения есть и будут", - добавил немецкий политик.

Мерц назвал "вполне понятным" стремление Израиля покончить с террором со стороны радикального исламистского движения ХАМАС. "Я лично сказал премьер-министру, что полностью поддерживаю это", - указал лидер ХДС. Израиль находится на пути к этой цели, однако "путь еще не окончен", добавил он.

Лидер ХДС и премьер Израиля обсудили обстановку в Рафахе

Как указал Мерц, в ходе беседы с Нетаньяху он не обошел стороной ситуацию в городе Рафах, где в последние месяцы нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев - внутренне перемещенных лиц. Израиль готовит наступление на этот населенный пункт с целью уничтожить силы ХАМАС в Рафахе и окрестностях.

Ряд европейских и мировых политических деятелей выразили озабоченность судьбой мирных жителей Рафаха в свете планов Израиля. Однако лидер ХДС не отошел от своей оценки усилий ЦАХАЛ по защите населения сектора Газа.

Боевики ХАМАС используют гражданское население в качестве "живого щита", чтобы усложнить борьбу с терроризмом, отметил немецкий политик. В том числе и от сил ХАМАС зависит, вырастет ли количество жертв среди мирных жителей, добавил Мерц.

Помимо встречи с главой кабинета министров немецкий политик в рамках израильского визита фракции ХДС/ХСС в бундестаге провел переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, министром иностранных дел Исраэлем Кацем и лидером оппозиции Яиром Лапидом.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 28 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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