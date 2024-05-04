WSJ: Израиль выдвинул ХАМАС ультиматум о прекращении огня

Израиль отвел ХАМАС неделю на то, чтобы принять соглашение о прекращении огня и освобождении заложников, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Израиль выдвинул террористической группировке ХАМАС ультиматум, потребовав в течение недели достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников, удерживаемых исламистами. Об этом сообщила в пятницу, 3 мая, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников, знакомых с ходом обсуждения возможного прекращения огня. Послание было передано представителям ХАМАС 2 мая, пишет WSJ.

По данным издания, Израиль пригрозил в случае отказа ХАМАС от соглашения начать объявленное ранее наступление на город Рафах в южной части сектора Газа. Этот населенный пункт Израиль называет одним из последних оплотов террористической группировки в секторе.

В первые выходные дни мая в Каире продолжатся переговоры о ранее выдвинутом Израилем предложении прекратить огонь в секторе Газа сроком на 40 дней - в ответ боевики ХАМАС должны освободить от 30 до 40 израильтян, остающихся у них в заложниках после атаки на Израиль 7 октября. Предполагается, что, как и в случае с краткосрочным прекращением огня в ноябре 2023 года, из израильских тюрем будут освобождены палестинские заключенные.

При этом, пишет WSJ, в кругах ХАМАС в целом готовы к "положительному" ответу по сделке, но ожидают окончательного решения от руководителя военного крыла группировки Яхьи Синвара. Он, предположительно, укрывается в подземных тоннелях под сектором Газа, и реакции на предложения Израиля от него не поступало.

В середине апреля американский телеканал CNN сообщал, что представители ХАМАС отвергли идею освобождения 40 израильских заложников, предложив освободить вдвое меньше людей за шестинедельный период прекращения огня. Представители Вашингтона также отмечали, что остающихся в живых заложников может быть намного меньше, чем предполагает общественность. В настоящее время во власти боевиков, по данным израильских властей, находятся свыше 130 человек, но их судьба неизвестна.

Нетаньяху планирует наступление на Рафах даже при прекращении огня

Примечательно, что лишь за несколько дней до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в очередной раз заявил о намерении продолжать наступление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и готовности начать наземную операцию в Рафахе, вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня.

"Сама идея, что мы остановим войну до достижения всех ее целей, даже не обсуждается", - заявил Нетаньяху.

Наступление на Рафах готовится как минимум с февраля, при этом Израиль подвергается критике мирового сообщества за подобные планы. После начала военной операции в секторе и эвакуации более полутора миллионов мирных граждан с севера региона в Рафахе нашли убежище около 1,3 миллиона палестинцев.

По словам главы Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда, населению Рафаха не хватает продовольствия и питьевой воды. Кроме прочего, город, который регулярно подвергается бомбардировкам, является главным логистическим хабом для гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа из Египта. Ранее Международный суд ООН обязал Израиль не препятствовать поставкам гумпомощи в сектор.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже была отпущена в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью террористической группировки, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.