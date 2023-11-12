КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом вновь открыт

Первые иностранцы покинули сектор Газа через погранпереход Рафах после временной приостановки его работы и теперь находятся на территории Египта. Среди них - граждане РФ.

Пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом вновь открыли для эвакуации людей. По информации египетских служб безопасности, в воскресенье, 12 ноября, первые иностранцы покинули палестинскую территорию через этот переход и теперь находятся на египетской территории. Согласно данным источников в Египте, речь идет о 80 иностранцах и их семьях. Ожидается, что за первыми группами последуют другие. Несколько раненых палестинцев также покинули сектор Газа и получают медицинскую помощь в Египте.

Пограничный переход Рафах, ведущий из палестинской территории в Египет, является единственным, не контролируемым Израилем. Эвакуация через этот КПП была приостановлена 10 ноября после того, как возникли проблемы с транспортировкой раненых палестинцев из северной части сектора Газа.

Эвакуация россиян также началась

Россия начала вывозить своих граждан из сектора Газа в безопасное место. По данным МЧС РФ, по состоянию на 14.28 по местному времени (15.28 мск) в Египет выехали 70 из 85 граждан России, которые попали в первые списки. "Граждане Российской Федерации, желающие покинуть зону конфликта, в настоящее время пересекают КПП", - заявила российская сторона. Обладатели российских паспортов - вторая по численности группа иностранцев из одобренных на проход из сектора Газа в Египет. Специалисты оказывают медицинскую и психологическую помощь людям на месте, обеспечивают их продуктами питания и водой, добавили в российском министерстве. Оперативный штаб МЧС развернут в Каире.

По сообщениям российских СМИ, всего около 1000 россиян и граждан республик бывшего Советского Союза выразили желание покинуть сектор Газа. Наряду с этим в МЧС РФ сообщили о доставке 25 тонн гуманитарной помощи в Египет. "Гуманитарный груз уже передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Далее российская помощь будет направлена жителям сектора Газа", - говорится в заявлении ведомства.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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