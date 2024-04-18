Ирано-израильский конфликт: кто может остановить эскалацию?

После массированной атаки Ирана Израиль жаждет возмездия. "Они должны нервничать - как мы", - заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник, 16 апреля. И добавил, что любой ответный удар будет нанесен со всей осмотрительностью, а не рефлекторно и необдуманно.

Иран впервые атаковал Израиль непосредственно со своей территории в ночь на воскресенье, 14 апреля, поквитавшись таким образом за ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске, в результате которого были убиты несколько высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Тегеран и его союзники обвинили в нападении на консульство Израиль.

Иранское консульство в Дамаске после авиаудара, 1 апреля 2024 года Фото: SANA/AP/dpa/picture alliance

По данным израильских военных, почти все запущенные Ираном беспилотники, баллистические и крылатые ракеты были сбиты ПВО и ПРО Израиля, а также силами его союзников - США, Великобритании и Франции. Теперь Тегеран предупреждает, что "малейшие действия" Израиля против "интересов Ирана" приведут к "жесткой, всеобъемлющей и причиняющей боль реакции". США и ЕС пытаются оказать сдерживающее влияние на израильтян. Но кто имеет влияние на Иран и мог бы предотвратить эскалацию после теперь уже вероятного ответного удара Израиля?

Катар

По сообщению администрации президента Ирана Ибрагима Раиси, 16 апреля он говорил по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. У Тегерана с Дохой тесные политические отношения, особенно страны сблизились во время катарского кризиса - в период с 2017 по 2021 год Катар по инициативе Саудовской Аравии находился в изоляции в арабском мире.

Ибрагим Раиси Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMA/picture alliance

Эр-Рияд, среди прочего, обвинил тогда Доху в поддержке террористических группировок в регионе. Иран и Катар поддерживают движение ХАМАС, которое признано ЕС, Германией, США и многими странами Запада террористической организацией.

С согласия израильских властей Катар является одним из основных доноров, выделяющих средства для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа, и считается важным посредником между Израилем и боевиками ХАМАС. При посредничестве катарцев Израиль и ХАМАС в ноябре 2023 года договорились о кратковременном прекращении огня и обмене заложниками и заключенными.

Оман

Султанат Оман обычно действует вне поля зрения широкой общественности, при этом уже давно играя решающую роль посредника между Ираном и Соединенными Штатами. Без Маската соглашения, достигнутые за последние два десятилетия на переговорах по ядерной программе Ирана, были бы немыслимы. Оман также прилагает усилия для освобождения американских и европейских граждан, находящихся за решеткой в Иране.

The New York Times написала, что власти США с прошлых выходных через султанат и Швейцарию ищут возможность вступить в переговоры с иранскими властями. Соединенные Штаты и Иран не имеют дипотношений уже более 40 лет, контакты осуществляются через третьи страны.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия с населением почти в 37 млн человек - крупнейшая экономика в ​​регионе. Королевство также является ближайшим союзником США. Несмотря на сопротивление арабского мира, Эр-Рияд до террористической атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, которая привела, по данным израильских властей, к гибели 1200 человек, планировал нормализовать отношения с Израилем. Этот политический процесс был остановлен после начала войны в секторе Газа.

Правительство Саудовской Аравии требует прекратить огонь в Газе и критикует действия Израиля в прибрежной полосе анклава. Однако за закрытыми дверями инсайдеры заявляют, что саудовцы по-прежнему заинтересованы в улучшении отношений с Израилем. Сообщается, что, помимо Иордании, Саудовская Аравия также поддержала израильтян в отражении массированного иранского удара беспилотниками и ракетами. По экономическим причинам Эр-Рияд не заинтересован в эскалации насилия в регионе.

Королевство, большинство жителей которого составляют мусульмане-сунниты, на протяжении многих лет враждебно относилось к шиитскому Ирану. Лишь в 2023 году страны нормализовали отношения при посредничестве Китая, вновь открыв свои посольства в обеих столицах, увеличив взаимную торговлю и даже обсудив сотрудничество в сфере обороны.

Однако Саудовская Аравия не имеет большого влияния на Иран. Министр иностранных дел королевства Фейсал бин Фархан бин Абдулла и здесь предлагает Китай в качестве посредника. Эр-Рияд возлагает большие надежды на то, что Пекин сыграет активную и важную роль в возвращении в нормальное русло обострившейся ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр на встрече со своим китайским коллегой.

Китай

КНР хочет предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, сообщило китайское государственное информагентство Синьхуа. Китай - важнейший торговый партнер Ирана, страны также сотрудничают в военной сфере. В телефонном разговоре со своим иранским коллегой во вторник, 16 апреля, глава китайского МИД Ван И призвал Тегеран проявить сдержанность.

Ван И Фото: PEDRO PARDO/AFP

Министр также напомнил, что Китай, обладающий правом вето в Совете Безопасности ООН, осудил ракетный удар по зданию иранского консульства в Дамаске. Однако в Совбезе по итогам обсуждения этого вопроса не удалось принять резолюцию, осуждающую действия Израиля.

"Китай не хочет, чтобы ситуация на Ближнем Востоке вышла из-под контроля. Страна уже сталкивается с ростом транспортных расходов и резким увеличением рисков при поставках энергоносителей из региона", - отметил в интервью сингапурской газете Zaobao Джеймс Дорси, политолог из Наньянского технологического университета в Сингапуре. И добавил, что Китаю не хватает каналов связи с Тель-Авивом: "Единственное, что может сделать Пекин, - это обратиться вместе с международным сообществом к Израилю с призывом избежать эскалации и сдержанно реагировать на действия Ирана".

Россия

У России традиционно были хорошие политические отношения со всеми вовлеченными в конфликт сторонами: с Израилем, палестинскими группировками, Саудовской Аравией и с Ираном. Москва считается близким союзником Тегерана. Находясь под западными санкциями, две страны еще больше расширили свое сотрудничество. Как считается, Иран поставляет РФ беспилотники, которые та применяет в войне с Украиной. Растущая напряженность между Ираном и Израилем смещает фокус внимания СМИ с войны в Украине на конфликт на Ближнем Востоке. Действительно ли Москва заинтересована в деэскалации обстановки в этом регионе?

Николай Патрушев Фото: Iranian Presidency/ZUMA Press/picture alliance

"Все, что ведет к росту цен на энергоносители, особенно на нефть, выгодно России, по крайней мере в краткосрочной и даже в среднесрочной перспективе, - отметил в интервью DW израильский военный эксперт Дэвид Шарп. - Но если бы Иран оказался вовлечен в большую войну и боевые действия велись бы против Ирана, чисто теоретически можно было бы ограничить поставки иранского оружия в Россию".

Москва призвала к сдержанности как Израиль, так и Иран. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 апреля в разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби подчеркнул необходимость "сохранения сдержанности всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке во избежание дальнейшей эскалации". По словам Патрушева, Россия придерживается мнения, что "разногласия должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами", передают российские информагентства.

Турция

Турция поддерживает палестинцев с первых дней нынешнего обострения ближневосточного конфликта. На прошлой неделе Анкара даже объявила о введении экономических санкций против Израиля. При этом турецкое власти также опасаются роста напряженности и насилия в отношениях Ирана и Израиля. Они также призвали обе стороны конфликта проявлять сдержанность.

"В отличие от других стран региона, таких как Катар, Оман и Саудовская Аравия, Турция имеет протяженную сухопутную границу с Ираном, - напоминает Гюльру Гезер, дипломат и директор по внешней политике Турецкого фонда исследований экономической политики (TEPAV). - Возможная нестабильность в соседней стране может иметь серьезные последствия для Турции, особенно в связи с миграцией из Ирана. К сожалению, Анкаре уже пришлось пережить это во время войн в Сирии и Ираке".