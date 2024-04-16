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Евросоюз и США готовят новые санкции против Ирана

Александра Иванова
17 апреля 2024 г.

По словам Жозепа Борреля, новые ограничения затронут экспорт вооружений из Исламской Республики, в том числе поставки дронов в Россию. Санкции США коснутся КСИР и Минобороны Ирана.

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (фото из архива)
Глава дипломатии ЕС Жозеп БоррельФото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Евросоюз работает над расширением санкций в отношении Ирана, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вечером во вторник, 16 апреля, после совещания министров иностранных дел стран - членов ЕС в Брюсселе.

По словам Борреля, новые ограничения затронут экспорт вооружений из Ирана, в том числе поставки Исламской Республикой дронов в Россию, которая ведет войну против Украины.

Новые санкции США против Ирана

О готовящемся ужесточении санкций в отношении Ирана объявил в тот же день, 16 апреля, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Как заявил он, выступая в Вашингтоне, объектами санкций станут министерство обороны Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР). Ограничения будут направлены, кроме прочего, на программу  Ирана по производству дронов и ракет.

"Эти новые санкции и другие меры продолжат постоянное давление на Иран с целью сдержать и ослабить его военный потенциал и эффективность, а также противостоять всему спектру его проблемного поведения", - подчеркнул Салливан, добавив, что США рассчитывают, что и их союзники примут аналогичные меры.

Введение новых санкций против Ирана со стороны ЕС и США связано с беспрецедентной воздушной атакой Исламской Республики против Израиля, осуществленной в ночь на 14 апреля.

 

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