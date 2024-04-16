Израиль определился с ответом на атаку Ирана

Военный кабинет Израиля решил, "как именно нанести ответный удар по Ирану и его прокси, однако еще не назначил время для него", пишет газета The Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение относительно ответа на беспрецедентную воздушную атаку, совершенную Ираном в ночь на 14 апреля. Об этом пишет вечером во вторник, 16 апреля, газета The Jerusalem Post со ссылкой на несколько источников.

Эти собеседники подтвердили изданию, что военный кабинет Израиля определился с тем, "как именно он нанесет ответный удар Ирану и его прокси, однако еще не назначил время для него".

"Из-за того, что время может варьироваться, и из-за всей необходимой сложной подготовки текущее решение может измениться, - говорится далее в публикации. - Однако само развитие решения свидетельствует о серьезности и решимости израильского руководства нанести ответный удар, хотя все указывает на то, что Иерусалим по-прежнему стремится смягчить атаку, чтобы избежать перерастания (конфликта. - Ред.) в региональную войну".

По наблюдениям авторов, "простое считывание важных сигналов позволяет предположить, что крупная атака (Израиля. - Ред.) не является неизбежной в ближайшие дни и даже может быть отложена на более длительный срок".

Возможности Израиля для ответа на атаку Ирана

Что касается сути этой атаки, то, как следует из публикации, вероятны следующие сценарии: жесткий - с ударом по ядерным объектам Ирана, средний - с ударом по объектам, связанным с дронами или баллистическими ракетами, непосредственно задействованными при атаке Ирана на Израиль, и "более ограниченные опции" - такие, как "уничтожение определенных людей или наказание чиновников КСИР за рубежом вместе с их сообщниками; или сочетание некоторых из вышеперечисленных действий с крупной кибератакой".

Военный кабинет Израиля 16 апреля собрался в третий раз с момента атаки Ирана против Израиля, чтобы обсудить возможный ответ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на нее. Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, выступая перед журналистами на военной базе "Джулис", расположенной вблизи города Кирьят-Малахи, пообещал, что "Иран не останется безнаказанным за эту агрессию". Ранее с аналогичным заявлением выступил глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Между тем член военного кабинета Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль определится с тем, когда и как нанести ответный удар, работая вместе с США над глобальным и региональным альянсом против Тегерана, напоминает газета The Times of Israel .

"Израиль будет действовать, руководствуясь стратегической мудростью, и ответит в том месте, в то время и тем способом, которые он выберет. И здесь не место для подробностей", - цитирует издание слова Гатца, сказанные им на конференции, организованной ежедневной газетой Israel Hayom.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ночь на 17 апреля заявил, что в ближайшие дни Вашингтон введет против Ирана новые санкции.