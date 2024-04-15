Почему некоторые арабские страны помогают Израилю

Ряд аналитиков поспешил внести в список союзников Израиля арабские страны, которые помогли ЦАХАЛу отразить воздушную атаку Ирана. Но их помощь продиктована более сложными мотивами.

Более 300 беспилотников и крылатых ракет выпустил по Израилю Иран в ночь на субботу, 13 апреля. Воздушный налет стал местью за предполагаемую атаку на иранское консульство в Дамаске в начале апреля, в результате чего, по данным Ирана, были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Когда ракеты и медленно летевшие дроны устремились к Израилю, на помощь ЦАХАЛу пришли союзники. Отразить воздушную атаку помогли военно-воздушные силы не только США и Великобритании, но и Иордании. Страна открыла свое воздушное пространство для израильских и американских самолетов, а иорданские ВВС сбили десятки иранских беспилотников, летевших через территорию Иордании в направлении Израиля.

"Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, также могли сыграть косвенную роль в отражении иранского удара по Израилю, поскольку на их территории находятся западные системы ПВО, самолеты наблюдения и дозаправки, которые были жизненно необходимы для этой операции", - отмечает британское издание The Economist.

Можно ли считать Иорданию союзником Израиля?

Некоторые аналитики, в частности, комментатор израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер и израильский эксперт Майрав Зонзейн из Международной кризисной группы (ICC) оптимистично отнеслись к участию арабских стран в отражении воздушного налета Ирана. По их мнению, это означает, что Израиль окружен не только врагами.

"Атаки Ирана также стали причиной для новой волны международной поддержки Израиля, в том числе, со стороны ключевых арабских государств. Критикуя наступление ЦАХАЛа в Газе, они, тем не менее, поддержали военный ответ Израиля на атаки беспилотников", - подтвердил в воскресенье Джулиан Барнс-Дейси, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Европейском совете по международным отношениям.

Небо над столицей Иордании Амманом в момент воздушной атаки Ирана по Израилю Фото: Video Obtained by REUTERS

К примеру, Иордания весьма негативно относится к военной кампании Израиля в секторе Газа, которая продолжалась и в минувшие выходные. Каждый пятый житель Иордании имеет палестинское происхождение, включая королеву страны, и в последние несколько недель там проходят все более агрессивные акции протеста против Израиля.

В то же время королевство имеет общую границу с Израилем, является хранителем мечети Аль-Акса в Иерусалиме, сакрального места для мусульман, христиан и иудеев, и регулярно сотрудничает с израильскими властями, хотя зачастую и не афиширует это сотрудничество.

Иордании и Саудовской Аравии приходится балансировать

Властям Иордании, которые также считают США важным союзником, приходится балансировать между конкурирующими политическими акторами, не подвергая риску политическую стабильность в стране и собственную обороноспособность. Поэтому Иордания поспешила заявить, что, помогая Израилю, она на самом деле защищает себя.

"Ряд объектов, вошедших в наше воздушное пространство прошлой ночью, был перехвачен, поскольку представлял угрозу для наших жителей и населенных пунктов, - говорится в заявлении иорданского правительства. - Несколько фрагментов сбитых целей упали на территории страны, не причинив существенного ущерба".

По мнению эксперта Эмиля Хокайема из Международного института стратегических исследований, участие Иордании в отражении иранской атаки по Израилю отчасти объясняется тем, что иорданские власти хотят продемонстрировать: страна является надежным партнером США".

Многие признаки говорят о том, что Саудовская Аравия стремится к урегулированию отношений с Израилем Фото: Karim Sahib/AFP/Getty Images

Еще одно государство, которому приходится балансировать между собственными интересами, международными союзами и политикой вокруг конфликта в Газе, - это Саудовская Аравия.

Богатое государство Персидского залива было готово нормализовать отношения с Израилем до нападения террористов ХАМАС 7 октября на Израиль, в результате которого погибли 1200 израильтян, а 253 были захвачены в плен. Но после начала военной операции Израиля в Газе, ставшей ответом на атаку ХАМАСа, Саудовская Аравия отложила этот план.

Правительство страны приветствует призывы к прекращению огня в Газе и критически оценивает действия Израиля. Но многие источники в стране говорят о том, что в частном порядке саудовцы по-прежнему заинтересованы в улучшении отношений с Израилем.

Давний конфликт между Ираном и странами Персидского залива

Саудовская Аравия, по некоторым сообщениям, также внесла свой вклад в отражение иранской воздушной атаки на Израиль. У страны есть весомые причины для подобной реакции.

На протяжении десятилетий Ближний Восток был расколот по религиозно-конфессиональному признаку: арабские государства Персидского залива с их мусульманским большинством суннитского толка противостоят Ирану, где большинство населения составляют персы и мусульмане-шииты.

Центральные страны Ближнего Востока, такие как Ирак, Сирия и Ливан, население которых представляет собой смесь мусульман-шиитов и мусульман-суннитов, а также представителей других религий и этнических групп, оказались в эпицентре этого конфликта, поскольку и Иран, и страны Персидского залива пытаются усилить там свое влияние.

Иран, в частности, действует с помощью своих "прокси": шиитских мусульманских группировок, которые Тегеран поддерживает финансово, в военном, материально-техническом и даже духовном плане. Йеменские повстанцы-хуситы, ополченцы из Сил народной мобилизации в Ираке, радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" в Ливане - все эти группировки входят в спонсируемый Ираном альянс. Тегеран поддерживает и террористов ХАМАС, несмотря на то, что они, как и большинство палестинцев, исповедуют ислам суннитского толка. В ночь на субботу 13 апреля эти группировки выпустили ракеты в сторону Израиля из Йемена, Сирии и Ирака. Несколько ракет сбили американские военные, базирующиеся в Ираке. Перехватили ли ВВС Саудовской Аравии ракеты, выпущенные из Йемена, точно неизвестно, но они уже делали это ранее, в конце прошлого года.

Работа израильских сил ПВО Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/picture alliance

"Для региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии и Иордании, которые, по некоторым данным, сбили иранские беспилотники, аргументом является то, что они по праву защищают свое суверенное воздушное пространство", - написал заместитель директора ближневосточных программ американского Атлантического совета Масуд Мостаджаби в аналитическом материале , опубликованном на сайте организации 13 апреля.

"Однако если сегодняшние атаки обострят израильско-иранский конфликт, его мишенью могут оказаться региональные игроки, воспринимаемые как защитники Израиля, которые окажутся втянутыми в региональное противостояние. Учитывая такой риск, эти государства заинтересованы в том, чтобы убедить стороны положить конец этому противостоянию", - уверен эксперт.