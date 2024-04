ЦАХАЛ: Большинство иранских ракет перехвачены вне Израиля

Подавляющее большинство ракет, запущенных из Ирана, были перехвачены за пределами границ Израиля. Такое заявление Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в ночь на воскресенье, 14 апреля. Израильской территории достигло лишь небольшое количество ракет, указали военные.

В ЦАХАЛ признали попадание по военной базе на юге Израиля. Инфраструктуре этого объекта "был нанесен незначительный ущерб", отметили в армии. Ранее израильский портал Ynet со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников писал, что Израилю и его союзникам удалось перехватить 99 процентов ракет и беспилотников, выпущенных Ираном.

Атаки хуситов и "Хезболлах"

Помимо Ирана, удары дронами по Израилю наносили йеменские хуситы, следует из данных компании Ambrey, которая занимается безопасностью морских перевозок. Кроме того, радикальное шиитское движение "Хезболлах", базирующееся в Ливане, било ракетами по Голанским высотам.

Между тем израильская медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщила о первом пострадавшем в результате иранской атаки. Им оказалась 10-летняя девочка из бедуинского города на юге Израиля. Она получила осколочные ранения, The Times of Israel пишет, что ее госпитализировали.

СМИ: Иордания и США помогали Израилю сбивать иранские дроны

В отражении атак иранских беспилотников, летевших в сторону Израиля, участвовали иорданские истребители и силы США, сообщили ранее израильская газета The Times of Israel и американский телеканал ABC News сообщают со ссылкой на неназванных собеседников. Так, истребителям иорданских ВВС удалось уничтожить десятки иранских дронов, которые направлялись в сторону Иерусалима, отметили собеседники The Times of Israel из представителей сферы безопасности региона. Кроме того, запущенные Тегераном БПЛА были перехвачены в районе границы Ирака и Сирии, указало издание, не назвав их число.

В свою очередь один из чиновников США, говоря ABC News об уничтожении иранских дронов, не привел их количество, но отметил, что у Вашингтона "есть много возможностей в регионе". Как написали сразу несколько крупных американских СМИ, Минобороны страны пока не намерено комментировать публикации о причастности США к уничтожению иранских дронов. В то же время один из чиновников Пентагона заявил The New York Times, что американские военные сбивали направленные на Израиль беспилотники в связи с "железной приверженностью" Вашингтона защите безопасности этого государства.

Удар по консульству Ирана в Сирии

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля по консульству Ирана в Дамаске был нанесен авиаудар. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, в том числе два генерала. Тегеран возложил на Израиль ответственность за удар, а духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил "наказать" Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.