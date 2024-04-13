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Ближневосточные страны закрывают свое воздушное пространство

Алексей Волошинов
13 апреля 2024 г.

На фоне атаки Ирана на Израиль Египет, Иордания и Ливан решили закрыть свое воздушное пространство. Тем временем Росавиация приостановила полеты российских авиакомпаний в Израиль, Ирак и Иорданию.

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Силуэт самолета на фоне заходящего солнца
Временно закрыт и израильский аэропорт Бен-ГурионФото: picture-alliance/blickwinkel

Египет, Иордания и Ливан закрыли свое воздушное пространство на фоне атаки Ирана на Израиль в субботу, 13 апреля. Израильский аэропорт Бен-Гурион также временно закрыт.

По данным Reuters, Иордания готова сбивать иранские беспилотники и иные запущенные Тегераном летательные аппараты, нарушающие ее воздушное пространство. Израильские СМИ отмечают, что Израиль начал перехватывать летящие со стороны Ирана дроны в небе над Иорданией и Сирией.

В свою очередь, Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Израиля, Иордании и Ирака до утра 14 апреля. Рейсы авиаперевозчиков из РФ в эти страны приостановлены до снятия введенных ими ограничений.

Тегеран хочет отомстить за удар по консульству

Эскалация напряженности в регионе началась после того, как 1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате атаки погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

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