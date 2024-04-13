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Последняя авиакомпания ЕС приостановила рейсы в Иран

Сергей Ромашенко
13 апреля 2024 г.

Авиакомпании избегают иранского воздушного пространства из-за высокой угрозы войны. Последней из двух европейских компаний, прекративших полеты в Иран, стала Austrian Airlines.

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Самолет Austrian Airlines на взлете
Самолеты Austrian Airlines пока не будут летать в ИранФото: Kyodo/picture alliance

Авиакомпания Austrian Airlines последовала примеру немецкой Lufthansa и приостановила до 18 апреля рейсы между Веной и столицей Ирана Тегераном на фоне ожидающейся эскалации войны на Ближнем Востоке. Австрийская компания в субботу, 13 апреля, также сообщила, что она скорректирует маршруты своих других международных рейсов, пролегающих через воздушное пространство Ирана.

"Безопасность наших пассажиров и членов экипажа является нашим высшим приоритетом", - отметили в компании. Ранее о прекращении полетов в Тегеран объявила Lufthansa. Lufthansa и ее дочерняя компания Austrian Airlines - единственные западные авиакомпании, выполняющие международные рейсы в Тегеран. Большинство рейсов в Иран осуществляется компаниями из Турции и Ближнего Востока.

Накануне МИД Австрии вслед за  внешнеполитическим ведомством Германии призвал своих граждан покинуть Иран. С аналогичными рекомендациями выступили и правительства других западных стран. Австралийская авиакомпания Qantas скорректирует маршрут своего рейса из Перта в Лондон, чтобы избежать пролета через иранское воздушное пространство.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке вновь резко обострилась после того, как 1 апреля предположительно Израиль нанес удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли 16 человек, в том числе два генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

С тех пор руководство Ирана уже неоднократно грозило "наказать сионистский режим" в Израиле. Президент США Джо Байден призвал Иран отказаться от атаки по Израилю, в то же время Тегеран, по сообщению СМИ, призвал США не вмешиваться, чтобы нападению не подверглись американские силы в регионе.

Вечером 12 апреля с территории Ливана было выпущено по Израилю не менее 40 ракет, все они были перехвачены израильскими ПВО. Ответственность за ракетные пуски взяло на себя проиранское движение "Хезболлах".

Белый дом: Угроза удара Ирана реальна

Белый дом заявил, что угроза атаки Ирана по Израилю остается реальной, но отказался подтвердить, что нападение неминуемо произойдет в самое ближайшее время. Представитель Белого дома Джон Кирби не сказал, намерены ли США активно участвовать в перехвате выпущенных по Израилю ракет. "Я могу лишь сказать, что мы очень, очень внимательно наблюдаем на происходящим", - заявил он.

По словам Кирби, Вашингтон позаботится о том, чтобы у "израильтян было то, что им нужно, и они были бы в состоянии защитить себя". Белый дом также позаботится о том, чтобы американские силы в регионе были "по-настоящему подготовлены", добавил он.

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