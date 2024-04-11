США просят КНР и Турцию удержать Иран от эскалации в регионе

Вашингтон опасается, что возможный ответ Тегерана на удар по консульству Ирана в Дамаске приведет к обострению конфликта на Ближнем Востоке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонных беседах с министрами иностранных дел Китая, Турции и Саудовской Аравии призвал их убедить Иран в необходимости воздержаться от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил журналистам в четверг, 11 апреля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Он подчеркнул, что обострение обстановки в регионе из-за возможного ответа Ирана на удар по его консульству в Дамаске "не отвечает ничьим интересам", и добавил, что для урегулирования этой проблемы Вашингтон взаимодействует по дипломатическим каналам и с европейскими партнерами.

Авиаудар по консульству Ирана в Дамаске

1 апреля в результате авиаудара рядом с консульством Ирана в столице Сирии Дамаске погибли 16 человек. Среди них - два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хаджа Рахими. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ответственность за удар Тегеран возлагает на Израиль, и назвал случившееся "нарушением всех международных конвенций".

В ходе визита в Оман 7 апреля глава иранского МИДа передал Вашингтону послание, в котором заявил о неизбежности ответа на атаку по консульству. Он подчеркнул, что Тегеран планирует привлечь к нему "региональных посредников", одновременно уточнив, что ответные меры будут "контролируемыми" и не приведут к эскалации в регионе.

В свою очередь израильский министр иностранных дел Исраэль Кац 10 апреля заявил, что если Иран атакует Израиль со своей территории, то ЦАХАЛ ответит ударами по иранской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 11 апреля предупредил, что его страна не оставит без ответа атаку, откуда бы она ни исходила.

Ранее агентство Blomberg сообщило, что США и их союзники считают ответный удар Ирана по Израилю неизбежным. По информации агентства, потенциальное нападение с использованием высокоточных ракет может произойти в ближайшие дни.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию.