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МИД Германии призвал сограждан покинуть Иран

Ася Миллер
13 апреля 2024 г.

Эскалация в ближневосточном регионе может затронуть воздушные, наземные и морские транспортные пути, что приведет к возможным ограничениям на въезд и выезд из Ирана, предупредили в германском министерстве.

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Вид на Тегеран, столицу Ирана (архивное фото)
Вид на Тегеран, столицу Ирана (архивное фото)Фото: Sha Dati/Xinhua/picture alliance

Министерство иностранных дел ФРГ вечером в пятницу, 12 апреля, призвало граждан Германии покинуть Иран и воздержаться от поездок в эту страну в связи с высоким риском эскалации обстановки в регионе. "Нельзя исключать, что эскалация может также затронуть воздушные, наземные и морские транспортные пути с соответствующими возможными ограничениями на въезд и выезд из Ирана", - подчеркнули в МИД ФРГ.

Президент США Джо Байден на брифинге в Вашингтоне 12 апреля назвал нападение Ирана на Израиль "неизбежным", заявив, что оно произойдет "скорее раньше, чем позже". Одновременно Байден дал понять, что его администрация находится на стороне Израиля. "Мы поможем защитить Израиль, и Иран не добьется успеха", - заявил он.

Накануне немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что продлевает приостановку полетов в Тегеран до 18 апреля. "Авиакомпания также больше не использует воздушное пространство Ирана", - цитирует представителя Lufthansa агентство AFP. Самолеты компании не летают в Тегеран с 6 апреля. Примеру Lufthansa последовала австрийская авиакомпания Austrian Airlines, объяснив приостановку рейсов в столицу Ирана до 18 апреля "текущей ситуацией на Ближнем Востоке".

Атака Ирана ожидается в ближайшие дни

По сведениям американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), Израиль ожидает прямой атаки Ирана в ближайшие 24-48 часов. Предполагается, что нападению подвергнется юг или север страны. При этом источники информационного ресурса Axios отмечают, что иранская атака будет ограниченной, чтобы не допустить эскалации ситуации в регионе.

1 апреля авиация Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске. Погибли семь членов КСИР, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

7 апреля военный советник Хаменеи пригрозил, что ни одно из посольств Израиля "больше не находится в безопасности". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готов к любому ответу. "Кто бы ни причинил или ни планировал причинить нам вред, мы нанесем вред им", - предупредил он.

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