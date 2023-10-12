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Полицейские работают на месте совершения теракта в Тель-Авиве (июль 2024 года)
Фото: Amir Cohen/REUTERS

Теракты в Израиле

Публикации DW о террористических актах в Израиле. Контент страницы гененируется автоматически.

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Новости

26 марта 2024 г.

Блинкен предостерег Израиль от военной операции в Рафахе

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Контекст

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Израильтяне арабского происхождения боятся репрессий

Израильтяне арабского происхождения боятся репрессий

После терактов ХАМАС 7 октября палестинская община Израиля заявляет, что сталкивается с дискриминацией
Политика19 января 2024 г.04:16 мин.
Два боевика "Бригад аль-Кассам" стоят на границе с сектором Газа

"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС

"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС

Своей военной мощью "Бригады аль-Кассам", боевое крыло ХАМАС, во многом обязаны поддержке Ирана.
Политика2 ноября 2023 г.
Сторонник "Хезболлах" несет флаг группировки, январь 2020 года

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"

Боевое крыло ливанской группировки "Хезболлах" участвовало в военных конфликтах по всему Ближнему Востоку.
Политика25 октября 2023 г.
Траур в Тель-Авиве по погибшим во время нападения ХАМАС на Израиль

Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира

Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на нападения боевиков ХАМАС. Война неизбежна или мир все еще возможен?
Конфликты22 октября 2023 г.
Дебаты в Европарламенте, 18 октября 2023 года

Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы

Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы

Европарламент решительно осудил террор ХАМАС против Израиля, одновременно призвав Израиль заботиться о мирных жителях.
Конфликты18 октября 2023 г.
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Генсек НАТО: Альянс потрясен жестокостью атаки на Израиль

Генсек НАТО: Альянс потрясен жестокостью атаки на Израиль

В интервью DW Йенс Столтенберг рассказал о реакции НАТО на террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль.
Конфликты13 октября 2023 г.07:13 мин.
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