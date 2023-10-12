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Фото: Amir Cohen/REUTERS
Теракты в Израиле
Публикации DW о террористических актах в Израиле. Контент страницы гененируется автоматически.
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Новости
26.03.2024
26 марта 2024 г.
Блинкен предостерег Израиль от военной операции в Рафахе
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Контекст
Израильтяне арабского происхождения боятся репрессий
Израильтяне арабского происхождения боятся репрессий
После терактов ХАМАС 7 октября палестинская община Израиля заявляет, что сталкивается с дискриминацией
Политика
19.01.2024
19 января 2024 г.
04:16 мин.
"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС
"Бригады аль-Кассам": что известно о военном крыле ХАМАС
Своей военной мощью "Бригады аль-Кассам", боевое крыло ХАМАС, во многом обязаны поддержке Ирана.
Политика
02.11.2023
2 ноября 2023 г.
Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"
Что нужно знать о ливанской шиитской группировке "Хезболлах"
Боевое крыло ливанской группировки "Хезболлах" участвовало в военных конфликтах по всему Ближнему Востоку.
Политика
25.10.2023
25 октября 2023 г.
Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира
Конфликт на Ближнем Востоке. Есть ли еще шанс достичь мира
Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на нападения боевиков ХАМАС. Война неизбежна или мир все еще возможен?
Конфликты
22.10.2023
22 октября 2023 г.
Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы
Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы
Европарламент решительно осудил террор ХАМАС против Израиля, одновременно призвав Израиль заботиться о мирных жителях.
Конфликты
18.10.2023
18 октября 2023 г.
Генсек НАТО: Альянс потрясен жестокостью атаки на Израиль
Генсек НАТО: Альянс потрясен жестокостью атаки на Израиль
В интервью DW Йенс Столтенберг рассказал о реакции НАТО на террористическую атаку боевиков ХАМАС на Израиль.
Конфликты
13.10.2023
13 октября 2023 г.
07:13 мин.
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12.10.2023
12 октября 2023 г.
Нападение на Израиль: "Преступление против человечности"
Последствия атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль - мнения израильских писателей.
Культура
12.10.2023
12 октября 2023 г.