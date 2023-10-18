Европарламент поддерживает Израиль и мирное население Газы

Послание Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге было однозначным: все политические группы в ходе дебатов в среду, 18 октября, осудили атаку на Израиль палестинского движения ХАМАС, признанного в ЕС, США и в Германии террористической организацией.

В то же время депутаты ЕП настаивают на том, что действия Израиля по защите от ХАМАС не должны приводить к гибели гражданского населения сектора Газа и угрозе для жизни проживающих там палестинцев. Международное право должно быть соблюдено, подчеркивают европарламентарии. Во время дебатов в зале присутствовали родственники заложников, захваченных ХАМАС на территории Израиля и вывезенных в сектор Газа. Европарламент потребовал немедленного освобождения всех заложников.

Некоторые из выступавших в ходе дебатов отметили, что война против ХАМАС, объявленная Израилем, усиливает террористическую угрозу в Евросоюзе, а вооруженные нападения на школу во Франции и на шведских футбольных болельщиков в Бельгии стали первыми свидетельствами того, что исламистский террор возвращается в Европу.

Фон дер Ляйен: Удар по больнице в Газе должен быть расследован

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) осудила удар по больнице в секторе Газа, в результате которого, как сообщается, вечером 17 октября погибли сотни людей. "Нет никакого оправдания обстрелу больницы, заполненной мирными жителями", - заявила она.

Урсула фон дер Ляйен Фото: FREDERICK FLORIN/AFP

По словам фон дер Ляйен, теперь необходимо установить, кто несет ответственность за этот обстрел: "Все факты должны быть раскрыты". Террористическая группировка ХАМАС обвиняет в ударе по больнице Израиль, а израильская армия считает причиной трагедии неудачный ракетный пуск, который осуществила террористическая группировка "Исламский джихад", стремившаяся ударить по территории Израиля.

Критика в адрес главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен, которую в последние дни некоторые евродепутаты критиковали за слишком произраильскую позицию, в очередной раз подчеркнула, что Евросоюз стоит на стороне Израиля и должен признать право этой страны на самооборону. Только тогда можно будет с достаточной долей убедительности заявлять, что Израиль должен действовать демократично и в соответствии с международным правом, добавила председатель Еврокомиссии.

Иратче Гарсиа Перес Фото: EP

Лидер альянса социалистов и социал-демократов в Европарламенте испанка Иратче Гарсия Перес обвинила фон дер Ляйен в том, что, выражая свою солидарность во время визита в Израиль, она забыла напомнить израильскому премьер-министру, что с преступлениями нельзя бороться с помощью преступлений. Сейчас, по словам Гарсия Перес, обязанность Евросоюза - оказывать гуманитарную помощь, выступать в качестве посредника для прекращения огня и добиваться мирного сосуществования палестинцев и израильтян по "принципу двух государств".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в свою очередь, осудил террор со стороны ХАМАС, но при этом призвал позаботиться о мирных жителях сектора Газа.

Лидер фракции христианских демократов: "Это атака и на Европу"

Глава группы Европейской народной партии Манфред Вебер (Manfred Weber), который, как и Урсула фон дер Ляйен, является представителем немецких консерваторов, однозначно поддержал поездку главы Еврокомиссии в Израиль. "Израиль подвергся нападению, но и Европа также, поскольку ему подвергся европейский образ жизни. После Холокоста Израиль был обещанием еврейскому народу, что он сможет жить в безопасности и мире. А теперь людей, переживших Холокост, вытаскивают из их домов, похищают и берут в заложники", - указал Вебер.

Манфред Вебер Фото: Mikko Stig/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Он также потребовал немедленно запретить разжигающие ненависть публикации на платформах Meta и X, выразив негодование в связи с тем, что исполнитель теракта в Брюсселе, убив двух человек, мог беспрепятственно распространять свои лозунги в соцсетях.

Депутат Европарламента от "зеленых" Филипп Ламбертс из Бельгии заявил, что ничто не может оправдать варварские действия ХАМАС и что Израиль имеет право и обязан защищать себя и своих граждан. "Но это не означает, что Израиль теперь получил разрешение на месть", - уточнил Ламбертс. По его словам, не должно быть коллективного наказания всех палестинцев.

"Жертвы со стороны палестинцев заслуживают нашей полной солидарности точно также, как и жертвы со стороны израильтян", - добавил европарламентарий. Он настаивает на возобновлении мирного процесса на Ближнем Востоке на основе "принципа двух государств" - еврейского и арабского. "Пока существует ХАМАС, мира быть не может. Мир невозможен до тех пор, пока палестинские территории незаконно оккупированы", - резюмировал Ламбертс.

Риторика левых и правых стала жестче

Испанский депутат от левых сил Ману Пинеда, возглавляющий делегацию Европарламента по делам палестинцев, пришел на заседание в палестинском платке - куфие, которую, однако, его попросили снять. Пинеда назвал израильское правительство "режимом", который "осуществляет геноцид" и превращает сектор Газа в "новое "Варшавское гетто". За это выступление депутата было прервано спикером.

Ману Пинеда Фото: Dwi Anoraganingrum/Panama Pictures/picture alliance

Ораторы, представлявшие правопопулистские партии, подчеркивали, что ЕС позволяет террористам въезжать в страны-члены под видом мигрантов и просителей убежища и что необходимо усилить контроль границ. Евродепутат Герман Тертш из испанской ультраправой партии Vox назвал Газу "очагом ненависти, оружия и разрушения". "А мы с открытыми границами впускаем в Европу людей, поддерживающих ХАМАС", - возмутился Тертш.

19 октября Европарламент проголосует за резолюцию, касающуюся террористических атак ХАМАС на Израиль, его права на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом и гуманитарной ситуации в Газе. Несмотря на разногласия, 18 октября евродепутаты представили совместный проект резолюции.

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