Амман помог Израилю против Ирана - иорданцы негодуют

Несмотря на гневные заявления Аммана по поводу действий Израиля в Газе, Иордания пришла на помощь соседней стране во время атаки Ирана. Эксперты объясняют ее действия намерением предотвратить эскалацию в регионе.

Шум критики и возмущения не заставил себя долго ждать: он поднялся практически сразу после того, как в конце минувшей недели стало известно, что Иордания помогла Израилю отразить атаку Ирана, выпустившего в направлении израильской территории более 300 беспилотников и ракет.

"Иорданский король сбросил ракеты на своих граждан, чтобы защитить Израиль", - восклицал автор одного из широко разошедшихся твитов. К нему прилагалась и фотография обломков беспилотника в иорданском городе Эль-Карак, недалеко от границы с Израилем. Этот пост, написанный на арабском языке, был позднее изменен, сбавив тон по отношению к руководству Иордании, известному подавлением критики.

"Иордания, как всегда, следит за деньгами", - полагает один из комментаторов. "Это безответственно - сбивать ракеты над собственными городами", - добавляет другой.

Иранские ракеты в небе над Амманом Фото: Video Obtained by REUTERS

В сети активно распространялась и направленная против Иордании дезинформация, например посты, в которых ложно утверждалось, что к произошедшему причастны лично король Иордании и его дочь, военный пилот.

Другие заявляли о гибели иорданцев в результате падения горящих обломков. Иорданские власти признали падение частей сбитых снарядов, однако настаивали, что никто не пострадал. А на видео, якобы запечатлевших обломки, оказались записи горевших несколько недель назад нефтяных танкеров.

Были даже обвинения в том, что правительство в Аммане заключило секретную сделку с Израилем и США, чтобы разрешить им доступ в воздушное пространство Иордании.

Многие иорданцы возмущены помощью Израилю

Некоторые негодующие иорданцы заявляли о лицемерии как их собственного правительства, так и других арабских стран, которые осудили военную кампанию Израиля в Газе, требовали от него прекратить огонь и заверяли, что поддерживают борьбу палестинцев за освобождение... И вот теперь они же помогали защищать Израиль от Ирана! В основном народный гнев был направлен на Иорданию, но также и на Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.

Сердцам многих иорданцев близко дело палестинцев, ведь каждый пятый житель страны, включая королеву, имеет палестинское происхождение. Поэтому многие считают военное сотрудничество Иордании предательством.

Политический активист Хусейн, который назвал только свое имя, опасаясь преследования со стороны иорданских властей, "очень расстроен" тем, что Иордания выступила на стороне Израиля: "Мы не поддерживаем Иран, считаем его главной причиной того, что происходит в Газе. Но мы поддерживаем любые действия, которые сдерживают Израиль в Газе".

Студентка Амманского университета Марьям (она тоже назвала только свое имя), живущая неподалеку от места падения обломков ракет, подтверждает, что Иран не пользуется популярностью в Иордании. "Но я не одобряю то, что Иордания перехватила иранские ракеты и невольно участвовала в этой войне". Этот конфликт "ставит уязвимых союзников США, таких как Иордания, в крайне нежелательное положение между молотом и наковальней", - полагает эксперт Атлантического совета по политике США на Ближнем Востоке Тука Нусайрат .

Амман: перехват был самообороной

Правительство Иордании заявило, что, перехватив объекты, вошедшие в воздушное пространство страны, оно действовало в целях самообороны, "поскольку они представляли угрозу для нашего народа и населенных пунктов".

Король Иордании Абдалла II Фото: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Иорданский старший офицер в отставке, а ныне работающий в Аммане военный эксперт Махмуд Ридасат называет действия Иордании защитой не Израиля, а "собственного суверенитета и воздушного пространства". Ведь невозможно знать, где упадет беспилотник или ракета, пояснил он в разговоре с DW. А что касается сообщений израильских СМИ, восхваляющих военное сотрудничество с Иорданией, то он видит в этом "не более чем израильскую пропаганду".

По мнению аналитика брюссельского аналитического центра International Crisis Group Тахани Мустафы, иорданское общество расколото по этому вопросу. "Люди не очень хорошо разбираются в тонкостях отношений Иордании с США и Израилем - экономических, дипломатических и в сфере безопасности, потому что о таких вещах здесь не часто пишут", - объясняет она.

Не такая уж секретная оборонная сделка с США

Между тем эти страны ближе, чем многие могут себе представить. Мустафа предполагает, что, говоря о "секретной сделке", иорданцы имеют в виду соглашение об оборонном сотрудничестве, заключенное между США и Иорданией в 2021 году - его осудили активисты, потому что оно было подписано в обход одобрения в парламенте. Этот документ позволяет американским войскам, транспортным средствам и самолетам свободно входить и перемещаться по территории и в воздушном пространстве Иордании.

"Только когда начались первые протесты по поводу происходящего в Газе, люди стали говорить, что Иордания должна выгнать американцев", - рассказывает Мустафа.

В течение последних недель тысячи местных жителей регулярно собираются у здания израильского посольства в Аммане, протестуя против ситуации в Газе и призывая отменить мирный договор между Израилем и Иорданией, заключенный в 1994 году.

Действия Иордании направлены на предотвращение региональной эскалации

Директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Европейском совете по международным отношениям Жюльен Барнс-Дейси уверен, что действия Аммана и народные возмущения не приведут к дестабилизации иорданского правительства.

"В конечном счете иорданцы могут оправдать свои действия, потому что беспилотники и ракеты летели через их воздушное пространство, - говорит он в беседе с DW. - Ответ Иордании был направлен скорее на предотвращение региональной эскалации, чем на укрепление какого-либо стратегического союза с Израилем".

Гораздо более дестабилизирующей и опасной для Иордании и многих других стран на Ближнем Востоке была бы региональная война, уверен Барнс-Дейси. "Это означает, что все эти государства по-прежнему будут работать над предотвращением инцидентов, которые могут спровоцировать расшатывание ситуации, - считает он. - Они будут продолжать диалог с Ираном и попытки деэскалации. И если случатся новые инциденты в сфере безопасности, новые атаки над их воздушным пространством, иорданцы, скорее всего, снова сделают то же самое".