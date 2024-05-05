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США заключат пакт с Эр-Риядом при условии мира с Израилем

Роман Сулима
5 мая 2024 г.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что оборонный пакт с Саудовской Аравией возможен только в том случае, если королевство нормализует свои отношения с Израилем, сообщила Financial Times.

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Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности
Джейк СалливанФото: Andrew Harnik/AP/picture alliance

Согласно условию, поставленного Соединенными Штатами, они готовы заключить оборонный пакт с Саудовской Аравией только в том случае, если Эр-Рияд нормализует отношения с Израилем. Об этом написала газета Financial Times (FT) вечером в субботу, 4 мая, по местному времени, ссылаясь на слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в его интервью на FT Weekend Festival.

Салливан заявил, что для мира на Ближнем Востоке необходим трехсторонний пакт, и администрация президента Джо Байдена не подпишет соглашение об обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения, настаивая на том, что "нельзя отделить одну часть от других". Байден публично обозначит путь к обеспечению безопасности Израиля и более мирному региону в ближайшие месяцы, добавил он.

"Комплексное видение - это двустороннее взаимопонимание между США и Саудовской Аравией в сочетании с нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также значимые шаги от имени палестинского народа", - сказал советник по нацбезопасности. При этом Салливан отверг недавние предположения о том, что Белый дом рассматривает возможность заключения двусторонней сделки между США и королевством, если Израиль откажется пойти на уступки палестинцам.

"Палестинский вопрос" остается нерешенным

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон и Эр-Рияд приближаются к заключению исторического соглашения, которое предоставит Саудовской Аравии гарантии безопасности. В свою очередь министр иностранных дел королевства принц Фейсал бин Фархан подтвердил "близость" сделки, но уточнил, что также "должен быть действительно путь к созданию палестинского государства", который будет "надежным и необратимым", уточняет FT.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, как отмечает издание, испытывает сильное давление со стороны ультраправых членов своей правящей коалиции, требующих не идти на уступки палестинцам, неоднократно отвергал любые шаги в направлении урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта на основе сосуществования двух государств.

CBS: Переговоры ХАМАС и Израиля в Каире пока безрезультатны

Первый день начавшихся в Каире в субботу, 4 мая, непрямых переговоров между Израилем и представителями террористической группировки ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников не принес результатов. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на свой источник в рядах исламистской группировки.

По данным телеканала, Израиль заявил, что не отправит делегацию на переговоры, пока не получит от ХАМАС ответ на ранее переданное группировке предложение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильтян, остающихся у исламистов в заложниках после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Египетская телекомпания AlQahera News сообщила, что ХАМАС со своей стороны требует заключить соглашение о полноценном прекращении военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и выводе израильских войск из региона.

 

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