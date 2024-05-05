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CBS: Переговоры ХАМАС и Израиля в Каире пока безрезультатны

Анатолий Арни
5 мая 2024 г.

Израиль отказывается от участия в переговорах с ХАМАС в Каире, так как исламисты не ответили на предложение Иерусалима.

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Разрушения в секторе Газа
Разрушения в секторе ГазаФото: AFP

Первый день начавшихся в Каире в субботу, 4 мая, непрямых переговоров между Израилем и представителями террористической группировки ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников не принес никакого результата. Об этом сообщает американский телеканал CBS News со ссылкой на свой источник в рядах исламистской группировки.

По данным телеканала, Израиль заявил, что не отправит делегацию на переговоры, пока не получит от ХАМАС ответ на ранее переданное группировке предложение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение 40 израильтян, остающихся у исламистов в заложниках после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Египетская телекомпания AlQahera News сообщила, что ХАМАС со своей стороны требует заключить соглашение о полноценном прекращении военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и выводе израильских войск из региона.

WSJ: Израиль дал ХАМАС неделю на заключение сделки

За день до начала переговоров в Каире американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль выдвинул ультиматум ХАМАС: если добиться соглашения о прекращении огня с исламистской группировкой не удастся в течение семи дней, ЦАХАЛ начнет операцию в Рафахе.

Город на юге сектора Газа считается одним из последних оплотов ХАМАС в регионе. Однако Израиль откладывает ввод войск в Рафах с февраля на фоне международного давления. В городе укрывается около 1,3 млн палестинцев, ранее вынужденно переместившихся с севера сектора Газа из-за военной операции ЦАХАЛ, начавшейся в ответ на захват заложников боевиками ХАМАС.

Международное сообщество и ряд союзников Израиля критикуют идею ввода войск в Рафах, так как это может ухудшить положение мирных палестинцев, защищать которых страна должна по предписанию Международного суда ООН.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне отсутствия прогресса в переговорах заявил, что ЦАХАЛ проведет операцию в Рафахе вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение о прекращении огня. Израильский лидер настаивает на том, что война с ХАМАС должна продолжаться до "достижения всех ее целей", главной из которых декларировалось полное уничтожение террористической группировки.

Стало известно о гибели еще одного заложника ХАМАС

Вместе с тем в настоящий момент доподлинно неизвестно, сколько заложников ХАМАС остаются в живых. 3 мая правительство Израиля сообщило о смерти еще одного израильтянина, похищенного террористическим движением, Дрора Ора. Его тело остается в секторе Газа, указали израильские власти, не приведя подробностей о смерти мужчины.

Ор мог быть убит еще 7 октября при атаке боевиков на кибуц, в котором мужчина проживал с семьей - об этом ранее сообщали представители поселения.

В настоящее время во власти боевиков ХАМАС, по данным израильских властей, находятся свыше 130 человек из около 250, похищенных 7 октября. Однако достоверных данных об их состоянии не имеется. Израиль ранее требовал от группировки предоставить список живых заложников, но не получил от нее ответа. По данным Вашингтона, остающихся в живых заложников может быть намного меньше, чем предполагает общественность.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже была отпущена в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью террористической группировки, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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Сайт телеканала CBS News

Still no deal in truce talks as Israel downplays chances of ending war with Hamas
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