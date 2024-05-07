Израиль захватил палестинскую часть КПП в городе Рафах

Израильские военные в ночь на вторник, 7 мая, сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.

КПП "Рафах" остановил работу

КПП "Рафах" к югу от города Газа был захвачен танкистами одной из израильских бронетанковых бригад, сообщили израильские военные и палестинская сторона. Представитель Палестинской национальной администрации сообщил, что КПП, через который проходила большая часть гуманитарной помощи для сектора Газа, остановил работу.

"Вся западная часть Рафаха превратилась в театр военных действий, бомбардировки не прекращаются", - сказал представитель, добавив, что гуманитарные работники покинули этот район, опасаясь обстрелов.

Накануне Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из Рафаха, готовясь к наступлению на этот город, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа. Союзники настоятельно призывали Израиль отказаться от военной операции, опасаясь многочисленных мирных жертв. В Рафах прибыло более миллиона палестинских беженцев, спасаясь от боев в других районах сектора Газа.

ХАМАС согласился на прекращение огня

После того, как Израиль ввел технику и военных в Рафах, ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня в секторе Газа. Представители движения проинформировали об этом премьер-министра Катара и главу египетской разведки, которые выступили в качестве посредников.

В то же время телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на высокопоставленного представителя ХАМАС, сообщил, что предложение, принятое группировкой, включает в себя полный вывод израильских войск из сектора Газа, возвращение беженцев и обмен заложников на палестинских заключенных.

Со своей стороны один из израильских чиновников сообщил Reuters, что посредники передали группировке "смягченное" предложение Египта, которое не устраивает Израиль.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 34,7 тысячи человек, еще более 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.