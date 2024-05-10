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В Израиле планируют расширить операцию в Рафахе

Евгений Жуков
10 мая 2024 г.

Израиль намерен в ограниченном масштабе расширить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Такое решение принял военно-политический кабинет страны, передают СМИ.

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Авиаудар Израиля вблизи Рафаха
Авиаудар Израиля вблизи РафахаФото: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Военно-политический кабинет Израиля вечером 9 мая проголосовал за расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа, сообщают СМИ в пятницу, 10 мая. В частности, два собеседника онлайн-издания Axios утверждают, что речь идет об ограниченном расширении армейских действий, чтобы не вызвать негативную реакцию США. В то же время третий источник издания предупреждает, что и этот шаг Белый дом может истолковать как слишком далекоидущий.

Неназванный израильский чиновник подтвердил газете The Times of Israel, что правительственный кабинет одобрил продолжение операции ЦАХАЛ в Рафахе, но не уточнил подробности.

По сведениям Axios, военно-политический кабинет также проголосовал за то, чтобы израильская команда на переговорах об освобождении заложников подготовила новое предложение по заключению сделки с захватившими израильтян боевиками.

Ранее США пригрозили Израилю сокращением военной помощи в случае, если тот начнет масштабное наступление в палестинском Рафахе. Однако в ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку.

Израиль захватил КПП "Рафах" в секторе Газа

В ночь на 7 мая израильские военные сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа на границе с Египтом. Ранее, готовясь к наступлению на Рафах, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа,  Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из этого города. По данным ООН, за пять дней эвакуации Рафах покинули около 110 тысяч человек.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

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