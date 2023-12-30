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ЦАХАЛ: Израиль наносит удары по ячейкам ХАМАС в секторе Газа

Сергей Гуща
30 декабря 2023 г.

Армия Израиля сообщила об ударах по террористическим ячейкам и инфраструктуре ХАМАС в центральной части и на юге сектора Газа. ЦАХАЛ расширяет операцию в горроде Хан-Юнис.

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Разрушения в секторе Газа после бомбардировок (фото из архива: 25 декабря 2023 года)
Разрушения в секторе Газа после одной из израильских бомбардировок (фото из архива)Фото: Menahem Kahana/AFP

Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжила бомбардировки целей в секторе Газа. Военные самолеты совместно с наземными войсками и кораблями ВМФ нанесли удары по "террористическим ячейкам и инфраструктуре" в различных частях региона, сообщил представитель армии утром в субботу, 30 декабря.

По его данным, были взорваны "военные объекты и склады с оружием" радикального исламистского движения ХАМАС. В ходе "тяжелых боев" в пятницу в городе Газа и на севере сектора "были уничтожены десятки террористов", сообщил представитель ЦАХАЛ. Перепроверить эти данные из независимых источников невозможно.

В ЦАХАЛ также утверждают, что взяли под оперативный контроль северную часть сектора Газа и теперь концентрируются на его центральную часть и юг. Прежде всего расширяются военные действия в городе Хан-Юнис на юге сектора. Этот город считается оплотом ХАМАС, и командование израильской армии полагает, что там находится руководство исламистской группировки, скрывающееся в подземных туннелях.

Война Израиля против ХАМАС

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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