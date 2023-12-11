Премьер-министр Израиля призвал боевиков ХАМАС сдаться

Многочисленные случаи сдачи в плен в последние дни свидетельствуют о том, что радикальная исламистская палестинская организация близка к своему концу, заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал боевиков ХАМАС немедленно сложить оружие в секторе Газа. Многочисленные случаи сдачи в плен в последние дни свидетельствуют о том, что радикальная исламистская палестинская организация близка к своему концу, приводит слова Нетаньяху агентство AFP в воскресенье, 10 декабря.

"Они складывают оружие и сдаются в плен нашим героическим солдатам. Война продолжается, но это начало конца ХАМАС, - говорится в заявлении израильского премьера. - Я говорю террористам ХАМАС: это конец. Сдавайтесь немедленно". Нетаньяху рассказал о десятках сдавшихся в плен. Однако израильские военные пока не представили никаких доказательств этого, а ХАМАС все подобные утверждения отвергает.

По данным Армии освобождения Израиля на воскресенье, в течение 24 часов было атаковано более 250 целей в секторе Газа, включая "объекты военной связи ХАМАС" и подземные туннели на юге сектора Газа. Кроме того, согласно сообщению ЦАХАЛ в Telegram, ими был ликвидирован новый командир батальона "Шеджайя" Эмада Крикаэ. Предыдущий командир батальона ХАМАС также был убит ранее в ходе войны. По израильским данным, на данный момент в секторе Газа погибли 98 солдат и около 600 получили ранения. Погибших представителей военных сил противника Израиль определяет числом 7000.

ХАМАС заявляет о продолжении военных действий

Пресс-секретарь вооруженного крыла ХАМАС Абу Обейда ранее заявил, что боевые действия против израильских войск будут продолжены. Несмотря на все попытки, солдатам ЦАХАЛ не удается сломить "сопротивление" ХАМАС, сообщил он по местному телевидению в воскресенье.

Он также заявил, что ни один заложник не покинет сектор Газа живым, если требования его организации не будут выполнены. В конце ноября представитель ХАМАС сделал заявление, что исламисты готовы освободить заложников, включая израильских солдат, если взамен будут освобождены все палестинские заключенные в Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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