СНБ Израиля: Более 7000 палестинских боевиков убиты в Газе

По словам Цахи Ханегби, число боевиков ХАМАС, убитых в ходе израильской военной операции в секторе Газа, может быть выше официальных оценок.

В ходе войны против ХАМАС в секторе Газа было убито более 7000 палестинских боевиков, заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. "Это минимальная оценка", - сказал он в интервью 12-му каналу израильского телевидения в субботу, 9 декабря.

По словам Ханегби, число убитых боевиков может быть выше, так как израильская сторона не знает, сколько человек могут находиться под завалами разрушенных зданий или в туннелях, построенных ХАМАС в Газе.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Герци Халеви призвал израильских военных усилить давление на ХАМАС, система которого, по-видимому, рушится. "Мы видим террористов, которые сдаются, это признак краха системы, признак того, что нам нужно давить сильнее", - сказал он на встрече с военными.

Израиль подтвердил смерть 25-летнего заложника ХАМАС

Один из израильских заложников, удерживавшийся ХАМАС в секторе Газа, 25-летний Саар Барух, погиб в плену, подтвердило 9 декабря руководство кибуца Беэри, в котором проживал мужчина.

Ранее боевики ХАМАС заявили, что заложник был убит во время неудачной попытки израильских военных освободить его, за которой последовали вооруженные столкновения. Группировка 8 декабря опубликовала видео, в конце которого было видно окровавленное тело, предположительно Саара Баруха.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что при попытке освобождения заложника были тяжело ранены два израильских бойца. "Мы не спасли ни одного заложника в ходе этой операции", - сказал он.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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