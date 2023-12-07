Армия Израиля ведет ожесточенные бои на юге сектора Газа

Интенсивность боевых действий в секторе Газа достигла высшей точки с начала наземной военной операции. В ООН опасаются гуманитарного коллапса в прибрежной полосе.

После расширения военной операции Израиля против террористической группировки ХАМАС на южную часть сектора Газа ведутся ожесточенные бои в крупнейшем городе этого района Хан- Юнис. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг, 7 декабря, сообщила, что "уничтожила линии обороны" ХАМАС и ликвидировала нескольких террористов. Кроме того, в районе Хан-Юниса разрушено "30 входов в туннели" террористической группировки.

В Хан-Юнисе израильские военные также окружили дом главаря ХАМАС Яхьи Синвара, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеобращении. По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, 61-летний Синвар скрывается в одном из туннелей "под землей". Он считается одним из организаторов беспрецедентного по масштабам нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.

Тем временем правительство Израиля сообщило о минимальном увеличении поставок топлива на юг сектора Газа, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу и вспышку эпидемий, сообщил офис Нетаньяху.

Глава ООН обратился к Совету Безопасности

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил Совету Безопасности ООН письмо, в котором указал на коллапс общественного порядка в секторе Газа, который делает невозможным предоставление "даже ограниченной гуманитарной помощи". Как отмечает AFP, тем самым Гутерриш впервые за время пребывания на этом посту воспользовался статьей 99 Устава ООН, которая позволяет генеральному секретарю обратиться к СБ ООН.

Отвечая на данное обращение Гутерриша, министр иностранных дел Израиля Эли Коэн написал в соцсети X, что глава ООН представляет "угрозу глобальному миру". "Его просьба активировать статью 99 и призыв к прекращению огня в Газе представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС", - заявил Коэн.

Накануне ЦАХАЛ заявил, что интенсивность боевых действий в секторе Газа достигла высшей точки с начала наземной военной операции. За сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 250 террористическим объектам ХАМАС, указали в израильской армии. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что участвует в боях против израильских военных в Хан-Юнисе. Кроме того, в израильских вооруженных силах сообщили об обнаружении одного из крупнейших складов оружия ХАМАС в непосредственной близости от больницы, школы и жилых домов.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 захваченных 7 октября людей.

Смотрите также: