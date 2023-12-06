ЦАХАЛ: В Газе обнаружен "один из крупнейших складов оружия"

Интенсивность боев в секторе Газа достигла пика с начала операции против ХАМАС, заявили в израильской армии. За сутки атакованы 250 целей террористов, израильские военные дошли до центра города Хан-Юнис на юге сектора.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере сектора Газа обнаружен один из крупнейших складов оружия террористической группировки ХАМАС. На расположенном близ больницы и школы складе найдены ракеты большой дальности, десятки противотанковых гранатометов и сотни выстрелов к ним, десятки противотанковых гранат, взрывных устройств, гранат и дронов, заявили израильские военные в среду, 6 декабря.

Часть оружия изъята, другие предметы вооружения изучаются на месте либо уже уничтожены, отмечается далее. "Вся террористическая инфраструктура располагалась в непосредственной близости от жилых домов, в самом сердце мирного населения", - заявил представитель ЦАХАЛ. По его словам, это "еще одно свидетельство циничного использования жителей сектора Газа в качестве живого щита террористической группировкой ХАМАС".

Максимальная с начала войны интенсивность боев

По данным ЦАХАЛ, интенсивность боевых действий в секторе Газа достигла высшей точки с начала наземной военной операции против террористической группировки ХАМАС. Ожесточенные бои ведутся в городе Хан-Юнис, заявил представитель израильской армии. Крупнейший населенный пункт на юге сектора Газа был накануне окружен израильской армией, подразделения которой уже дошли до центра города. Военное крыло ХАМАС "Бригады аль-Кассам" заявило, что участвует в боях против израильских военных в Хан-Юнисе.

За сутки ВВС Израиля нанесли удары по примерно 250 террористическим объектам ХАМАС, указывают в израильской армии. "ЦАХАЛ продолжает поиски оружия, подземных шахт, взрывчатых веществ и дополнительной военной инфраструктуры", - отмечается далее. Кроме того, утром 6 декабря ЦАХАЛ сообщил в соцсетях, что в результате авиаудара по территории одной из больниц на севере сектора Газа были убиты несколько главарей ХАМАС. К настоящему времени уничтожено "большинство высокопоставленных командиров" военного крыла ХАМАС, действовавшего из сети туннелей на севере Газы, написала Армия обороны Израиля в Telegram.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 захваченных 7 октября людей.

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