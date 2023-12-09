Гумгруппы осудили вето США на резолюцию о перемирии в Газе

Ряд международных организаций, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, подвергли резкой критике провал проекта резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газе. "Мы потрясены тем, что Совет Безопасности ООН не смог утвердить резолюцию, требующую гуманитарного прекращения огня и безоговорочного освобождения заложников, удерживаемых в Газе", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в ночь на субботу, 9 декабря, организацией в защиту прав детей Save the Children International .

Кроме нее, подписи под документом поставили еще шесть крупных гуманитарных организаций, включая Action Against Hunger, CARE International, Mercy Corps, Oxfam International, Plan International и Норвежский совет по делам беженцев. Они заявили, что, если бы резолюция была принята, "это дало бы столь необходимую передышку гражданскому населению Газы, которое подвергается постоянным бомбардировкам". "Это была упущенная возможность остановить насилие", - отмечается в документе.

США блокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

США 8 декабря наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта из гуманитарных соображений. Документ, внесенный ОАЭ, поддержали 13 из 15 членов Совбеза, включая Россию. Великобритания при голосовании воздержалась.

Ранее подобные предложения проваливались из-за противодействия США, которые всегда поддерживали Израиль, заявляя, что подобные резолюции могут поставить под угрозу дипломатические усилия.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 16 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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