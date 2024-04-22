Страна-член НАТО и исламисты: что связывает Турцию и ХАМАС

Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 20 апреля, снова встретился с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Президент Турции призвал палестинцев к сплочению и высказался за прекращение огня в секторе Газа. Как сообщает турецкая телекомпания TRT, переговоры прошли в в Стамбуле.

Входящая в НАТО Турция уже много лет поддерживает контакты с радикальной исламистской группировкой ХАМАС, которая признана ЕС, Германией, США и многими странами Запада террористической организацией. По данным американского аналитического центра "Фонд защиты демократии" (Foundation for Defense of Democracies, FDD), ХАМАС получает не только политическую, но также финансовую и материальную поддержку от Анкары.

Эрдоган о ХАМАС: "группа сопротивления"

ХАМАС контролирует сектор Газа и его органы власти с 2007 года. Президент Эрдоган осудил крупномасштабную террористическую атаку ХАМАС на Израиль, в ходе которой 7 октября 2023 года боевики, по данным израильских властей, убили около 1200 человек и похитили 240 заложников. Но одновременно Эрдоган характеризовал ХАМАС как "группу сопротивления". С другой стороны, он неоднократно называл Израиль, близкого союзника НАТО, "террористическим государством".

Лидеры ХАМАС с турецкими паспортами

Политические контакты между ХАМАС и Анкарой в настоящее время особенно интенсивны: за несколько дней до переговоров с Эрдоганом Хания в Катаре уже встречался с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Отношения палестинского движения с правящей в Турции Партией справедливости и развития (ПСР) насчитывают более десяти лет.

Хакан Фидан Фото: DHA

В начале 2012 года Эрдоган, на тот момент премьер-министр, пригласил Ханию в Турцию. Лидер ХАМАС тогда также был премьер-министром в Газе, заняв этот пост по итогам состоявшихся 2006 году выборов в Палестинский законодательный совет (ПЗС) - парламент Палестинской национальной автономии (ПНА). С тех пор выборы в ПЗС больше не проводились.

Между тем Турция считается безопасным местом проживания и убежищем для лидеров ХАМАС. В последние годы ее власти предоставили турецкое гражданство Исмаилу Хании и руководящим деятелям ХАМАС - в том числе бывшему заместителю Хании Салеху аль-Арури, который был убит в Ливане в начале 2024 года в результате удара беспилотника, предположительно нанесенного Израилем.

Финансовая помощь ХАМАС от Турции

Есть также многочисленные свидетельства того, что Анкара играет важную роль в финансировании ХАМАС. Согласно различным исследованиям, эта группировка имеет счета в турецких банках, через которые поступают, в том числе, пожертвования исламистам от их сторонников из государств ЕС.

По сообщениям турецких СМИ, власти страны под руководством Эрдогана в 2012 году выделили около 300 млн долларов радикальным исламистам в секторе Газа. Кроме того, НПО из Турции также подозреваются в сборе пожертвований для ХАМАС.

Несколько компаний, которые базируются в стране и которыми якобы владеет ХАМАС, попали под санкции министерства финансов США за поддержку терроризма. То же самое относится и к Джихаду Ягмуру, представителю ХАМАС в Турции, который, как сообщается, собирал там пожертвования. Суд в США постановил, что Ягмур финансировал теракт ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, в результате которого в 2015 году погибли двое израильтян, имевших американское гражданство. Вскоре после теракта 7 октября 2023 года Минфин США добавил в свой список террористов еще четырех предполагаемых сторонников ХАМАС, проживающих в Турции.

Планы Эрдогана с ХАМАС

Президент Турции Эрдоган уже некоторое время пытается выступить посредником между двумя враждующими ведущими политическими силами палестинцев - исламистским ХАМАС и светским ФАТХ, который контролирует Западный берег и лидер которого Махмуд Аббас является руководителем ПНА.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с лидерами ПНА Махмудом Аббасом (слева) и ХАМАС Исмаилом Ханией на встрече в Анкаре, июль 2023 года Фото: ANKA

Турецкий журналист в изгнании Фехим Тастекин в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что Эрдоган хотел смягчить курс ХАМАС, чтобы иметь возможность посадить его за один стол с ФАТХ и, таким образом, сделать международно признанным партнером. "Если Турции удастся трансформировать ХАМАС, это также означает, что это движение дистанцируется от Ирана", - пояснил Тастекин. По его словам, целью президента Эрдогана в данном случае может быть снижение влияния Тегерана в регионе и за его пределами - и усиление влияния Анкары.