Эрдоган: Турция подаст иск о геноциде в секторе Газа

Выступая перед турецкими студентами, президент Турции назвал Израиль "государством-террористом" и призвал Берлин поспособствовать в освобождении "заложников" в Израиле.

Турция обратится с иском в соответствующие инстанции по поводу "геноцида в секторе Газа". Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 62-й Генеральной ассамблее Национального студенческого союза Турции, передает агентство Anadolu в воскресенье, 19 ноября.

"Вместе с более 2000 адвокатами мы обратимся в соответствующие инстанции с жалобой о геноциде. Мы будем отслеживать процесс, не оставим на полпути. Цена будет заплачена ", - цитирует агентство главу Турецкой Республики.

Эрдоган о заложниках ХАМАС

В том же выступлении Эрдоган, который 17 ноября совершил первый за три года однодневный рабочий визит в Германию, заявил, что Анкара приложит усилия для освобождения находящихся в руках ХАМАС заложников, если Берлин "сделает шаг" для освобождения "10 000 заложников", находящихся в руках Израиля.

Спустя всего несколько дней после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль, случившегося 7 октября, представители боевиков объявили, что намерены добиваться освобождения всех арабских заключенных в израильских тюрьмах.

"Что подразумевал Эрдоган, называя число 10 000, совершенно непонятно, - комментирует заявление турецкого лидера от 18 ноября агентство dpa. - По данным ООН, в июле текущего года в израильских тюрьмах содержались 1500 палестинцев".

Эрдоган о своем визите в Германию

Выступая перед турецкими студентами 18 ноября, Реджеп Тайип Эрдоган заявил также следующее: "Весь западный мир, крестоносная империалистическая структура вместе. К сожалению, я увидел это во время своего визита (в Германию. - Ред.) накануне вечером. Я увидел это и в президенте".

Во время своего визита в Берлин 17 ноября турецкий лидер встречался как с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), так и с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Находясь в Германии, Эрдоган осудил убийства мирных граждан Израиля во время атаки ХАМАС на это государство 7 октября, однако позже назвал эту организацию, признанную в ЕС и США террористической, "освободительной", а Израиль "государством-террористом". "К сожалению, человек, стоящий во главе этого террористического государства, заставил народ восстать против себя. Поэтому его (государства. - Ред.) конец близок", - заявил Эрдоган, не называя имени премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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