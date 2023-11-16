Шольц принимает Эрдогана: ледяная атмосфера перед встречей

В Германию едет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Визит вряд ли пройдет в дружеской обстановке. В программе - только самое необходимое. Подробности - у DW.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 17 ноября, приедет в Германию и останется здесь, судя по всему, до субботы. Переговоры обещают быть трудными - атмосфера в отношениях между Берлином и Анкарой ледяная. Причина - конфликт на Ближнем Востоке и прежде всего различия в оценках Израиля и движения ХАМАС, признанного в США, ЕС, Германии и многих других странах Запада террористической организацией.

Шольц о критике Эрдогана Израиля: "Абсурд"!

Несколько раз в последнее время Эрдоган выступал с резкой критикой Израиля и в поддержку ХАМАС. В своей недавней речи в Анкаре он заявил, что Израиль пытается создать государство на территории, похищенной у палестинского народа, и поставил под сомнения законность существования государства Израиль из-за, как выразился Эрдоган, "собственного фашизма".

Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине 14 ноября Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Во вторник на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал на пресс-конференции в Берлине эти слова турецкого президента "абсурдом", а Израиль - демократическим государством. "Об этом надо говорить совершенно четко, и никаких сомнений тут быть не может", - заявил Шольц.

Еще до канцлера президента Турции резко осудил председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster). По словам Шустера, Эрдоган "разжигает своей пропагандой, помимо прочего, и беспорядки на улицах немецких городов, а таже подстрекает к физическому террору против евреев в Германии".

И все-таки визит нужен

В Берлине есть немало политиков, которые считают, что в такой щекотливой ситуации было бы лучше вообще отменить визит. Но правительство Германии об этом и слышать не хочет. И в этом канцлера поддерживает лидер оппозиции в бундестаге, председатель консервативного ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Турция слишком важна для Германии, а Германия -для Турции.

На совместной пресс-конференции в августе 2022 года Шольц не нашелся, что возразить Аббасу Фото: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Такой точки зрения придерживается и внешнеполитический эксперт ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). Правда, при этом он напоминает о скандале во время визита главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса в Берлин в середине августа 2022 года: "Не должна повториться ситуация, подобная прошлогоднему визиту, когда Аббас, стоя рядом с канцлером и не встретив возражения с его стороны, имел возможность отрицать Холокост".

Ситуация перед визитом напряженная. Многие опасаются, что Эрдоган воспользуется приездом, чтобы попытаться разжечь антиизраильские и антисемитские настроения среди примерно 1,5 миллионов турок, живущих в Германии. И в Берлине знают, что около двух третей турецких граждан, проживающих в Германии, помогли Эрдогану переизбраться в прошлом году.

Скромная программа визита

В этом - одна из причин скромности программы визита. Эрдоган прилетит во второй половине дня в пятницу, во дворце Бельвю его примет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Потом по плану - ужин у Шольца. После него - совместная пресс-конференция, договоренность о которой была достигнута с турецкой стороной в последний момент. Вот, собственно, все.

У Эрдогана много поклонников в Германии Фото: DW/C. Bleiker

Ясно, однако, что немецкое правительство старается по возможности избежать публичных мероприятий с участием Эрдогана, его "купаний" в толпе. Так что в Берлине, скорее всего, вздохнули с облегчением узнав, что в программе визита Эрдогана больше нет его - желанного многими турками - присутствия в субботу на футбольном матче между сборными Турции и Германии на Олимпийском стадионе в столице ФРГ.

В немецком правительстве без всякого энтузиазма вспоминают речь Эрдогана на стадионе в Кельне в мае 2010 года, когда он призвал 15 тысяч своих земляков интегрироваться и учить немецкий язык, но в то же время добавил: "Никто не может ожидать, что вы ассимилируетесь".

Турции нужна Германия, а …

Но и Эрдоган сегодня знает: из-за проблем в экономике Турция нуждается в хороших деловых связях с Германией. И им, похоже, политическое похолодание не помеха.

Немцы любят проводить отпуск в Турции Фото: picture-alliance/dpa/A. Heimken

Объем двусторонней торговли, по данным МИД ФРГ, достиг в 2022 году рекордной суммы в 51,6 млрд евро. Экспорт из Турции в Германию увеличился по сравнению с предыдущим годом на 26,7% - до 24,6 млрд, поставки в противоположном направлении - на 32,4%, составив 27 млрд евро.

Германия по-прежнему остается главным рынком сбыта для турецких товаров. В текущем году, по информации турецкого экспортного объединения TIM, к концу октября объем поставок из Турции в ФРГ составил примерно 14,5 млрд евро. В основном это товары для автомобильной промышленности, текстильные изделия, продукты питания, отопительные котлы, полуфабрикаты для сталелитейной и алюминиевой промышленности. В Германии Турция закупает главным образом станки и оборудование, машины, изделия из пластика, самолеты, химические вещества и медицинскую технику.

… Германии и ЕС нужна Турция

А для Германии и ЕС, в свою очередь, Анкара важна потому, что она все еще может помочь снизить приток беженцев в Европу. Семь лет назад, в разгар миграционного кризиса, Евросоюз договорился с Эрдоганом о том, что Турция будет принимать у себя нелегальных мигрантов без шансов на убежище в Европе и получила взамен на их размещение 4 млрд евро. В настоящий момент этот пакт находится в подвешенном состоянии, и ЕС надеется на его реанимацию.

А эксперт по внешней политике фракции либералов Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) к тому же считает, что Эрдоган нужен Евросоюзу и на фоне ближневосточного конфликта. "Важно, чтобы война там не расширилась, - сказала она в интервью DW. - Это зависит и от Турции. Так что нам необходимо говорить друг с другом. Вопрос в том, насколько настойчиво".

Чрезвычайные меры безопасности

Итак, все взоры теперь обращены на канцлера Олафа Шольца. Политический Берлин надеется, что он сумеет парировать возможные провокационные выпады Эрдогана.

Отношения между ними всегда были прохладными, это было заметно и уже по первому визиту Шольца в Турцию в марте 2022 года. Ответную поездку сначала отложили, а потом - еще до атаки ХАМАС на Израиль - назначили на ноябрь.

В Берлине на демонстрации против Эрдогана в 2018 году Фото: AFP/Getty Images/S. Schuermann

В любом случае во время визита Эрдогана в Берлине будут приняты чрезвычайные меры безопасности. Возможно, снова со снайперами на крышах, как это было в 2018 году. Тогда государственный визит Эрдогана в Германию охраняли более 4000 полицейских, а в правительственном квартале Берлина царило чрезвычайное положение.

Работа полиции предстоит большая и в этот раз: на субботу заявлена многотысячная демонстрация сторонников запрещенной Курдской рабочей партии против политики Анкары.

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