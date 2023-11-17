Канцлер ФРГ указал лидеру Турции на право Израиля на оборону

Право на самооборону гарантировано Израилю международным правом, заявил Шольц на пресс-конференции с Эрдоганом. Турция осудила действия Израиля в Газе, призвав к гуманитарному прекращению огня.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступил в защиту права Израиля на самооборону. Это право гарантировано израильской стороне международным правом, заявил глава германского кабмина на совместной с турецким лидером пресс-конференции в пятницу, 17 ноября. Право Израиля на существование для Берлина непреложно, подчеркнул Шольц.

В свою очередь Эрдоган выступил за прекращение огня в гуманитарных целях в секторе Газа. Если Берлин и Анкара смогут совместно добиться этого, появится шанс спасти регион из "кольца огня", заявил турецкий лидер. Он осудил действия Израиля в секторе Газа, указав, что там "все сровняли с землей". При этом Эрдоган, ранее публично говоривший о "сомнительной легитимности" израильского государства, поддержал решение конфликта путем создания двух государств для двух народов в границах 1967 года.

Со своей стороны Шольц также выступил за подобное решение, однако указал на различия Берлина и Анкары во взглядах на обострившийся палестино-израильский конфликт. В то же время оба лидера разделяют обеспокоенность эскалацией, подчеркнул глава правительства ФРГ. "Каждая жизнь одинаково ценна", - отметил немецкий политик, указав на обеспокоенность правительства ФРГ, в том числе "страданиями палестинского гражданского населения".

Пресс-конференция состоялась перед переговорами Шольца и Эрдогана. Ожидается, что они обсудят способы не допустить дальнейшего обострения в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли свыше 11,3 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Совет Безопасности ООН 15 ноября призвал к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа для помощи мирному населению. Израиль отверг резолюцию Совбеза, заявив, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников.

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