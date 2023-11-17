  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Канцлер ФРГ указал лидеру Турции на право Израиля на оборону

Павел Мыльников
17 ноября 2023 г.

Право на самооборону гарантировано Израилю международным правом, заявил Шольц на пресс-конференции с Эрдоганом. Турция осудила действия Израиля в Газе, призвав к гуманитарному прекращению огня.

https://p.dw.com/p/4Z6L3
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Олаф Шольц
Президент Турции и канцлер ГерманииФото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в страну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступил в защиту права Израиля на самооборону. Это право гарантировано израильской стороне международным правом, заявил глава германского кабмина на совместной с турецким лидером пресс-конференции в пятницу, 17 ноября. Право Израиля на существование для Берлина непреложно, подчеркнул Шольц.

В свою очередь Эрдоган выступил за прекращение огня в гуманитарных целях в секторе Газа. Если Берлин и Анкара смогут совместно добиться этого, появится шанс спасти регион из "кольца огня", заявил турецкий лидер. Он осудил действия Израиля в секторе Газа, указав, что там "все сровняли с землей". При этом Эрдоган, ранее публично говоривший о "сомнительной легитимности" израильского государства, поддержал решение конфликта путем создания двух государств для двух народов в границах 1967 года.

Со своей стороны Шольц также выступил за подобное решение, однако указал на различия Берлина и Анкары во взглядах на обострившийся палестино-израильский конфликт. В то же время оба лидера разделяют обеспокоенность эскалацией, подчеркнул глава правительства ФРГ. "Каждая жизнь одинаково ценна", - отметил немецкий политик, указав на обеспокоенность правительства ФРГ, в том числе "страданиями палестинского гражданского населения".

Пресс-конференция состоялась перед переговорами Шольца и Эрдогана. Ожидается, что они обсудят способы не допустить дальнейшего обострения в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли свыше 11,3 тысячи человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Совет Безопасности ООН 15 ноября призвал к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа для помощи мирному населению. Израиль отверг резолюцию Совбеза, заявив, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников.

Смотрите также:

Евреи в Германии опасаются роста насилия из-за антисемитизма

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Турецкие и израильские флаги на флагштоках

Израиль и Турция: между дружбой и враждой

Израиль и Турция: между дружбой и враждой

Еще недавно Эрдоган и Нетаньяху шутили в телекамеры. Теперь в Анкаре называют Израиль "военным преступником". А посла Турции могут объявить в Израиле "персоной нон грата". DW о турецко-израильских отношениях.
Политика4 ноября 2023 г.
external

Война Израиля против ХАМАС: в Газе закрылась больница для онкобольных (13.11.2023)

Война Израиля против ХАМАС: в Газе закрылась больница для онкобольных (13.11.2023)

В секторе Газа закрылась единственная больница, которая лечила онкобольных. Их перевели в другую клинику, но она не специализируется на медицинских услугах по лечению рака. Многие больные в отчаянии и могут надеяться только на судьбу.
Конфликты13 ноября 2023 г.02:07 мин.
external

Многотысячный митинг в поддержку палестинцев в центре Берлина: как прошла акция (04.11.2023)

Многотысячный митинг в поддержку палестинцев в центре Берлина: как прошла акция (04.11.2023)

Недовольные действиями Израиля в ответ на нападение ХАМАС провели свою акцию в центре Берлина. На нее вышли около 8 тысяч человек.
4 ноября 2023 г.03:55 мин.