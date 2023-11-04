Израиль и Турция: между дружбой и враждой

Еще недавно Эрдоган и Нетаньяху шутили в телекамеры. Теперь в Анкаре называют Израиль "военным преступником". А посла Турции могут объявить в Израиле "персоной нон грата". DW о турецко-израильских отношениях.

"Сходство наших галстуков - признак того, что наши двусторонние отношения улучшаются", - заявил Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 сентября в Нью-Йорке в здании "Türkevi" (в переводе с турецкого - Турецкий дом). Оба дружелюбно позировали перед камерами, обмениваясь непринужденными шутками.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке, сентябрь 2023 года Фото: AK Party/Zuma/picture alliance

То, что несколько недель назад считалось поворотным пунктом в турецко-израильских отношениях, сейчас кажется далекой историей. Шутки перед камерами в последние дни сменились совершенно иными заявлениями Эрдогана. "Мы расскажем всему миру, что Израиль - военный преступник", - заявил турецкий лидер на пропалестинском митинге в Стамбуле в конце октября. В свою очередь, ХАМАС, признанный в Евросоюзе и США террористической организацией, Эрдоган называет "освободительным движением". После подобных заявлений Израиль отозвал своих дипломатов из Турции - по словам главы внешнеполитического ведомства, отношения с этой страной должны быть "пересмотрены".

Новое жесткое заявление последовало от Эрдогана 4 ноября: он объявил о прекращении дальнейших контактов с премьером Израиля Нетаньяху. И хотя Турция пока не разрывает дипломатических связей с Израилем, в дипломатических кругах Анкары ожидают, что в ближайшее время турецкий посол в Тель-Авиве может быть объявлен "персоной нон грата". Израиль пока никак не прокомментировал эти заявления. В интервью DW эксперт по Ближнему Востоку Габриэль Харитос поясняет, что в настоящее время израильский военный кабинет комментирует только ход войны. "Но увольнение дипломатов говорит само за себя", - говорит Харитос, аналитик по Ближнему Востоку Института ELIAMEP в Греции и научный сотрудник Института Бен-Гуриона в Израиле.

"Роль посредника никогда не была реалистичной"

Сегодня Турция воспринимается в израильском обществе как союзник террористической организации, которая является "новой версией ИГ". В первые дни кризиса Анкара предложила посредничество, но это предложение не было принято. После этого Турция однозначно встала на сторону ХАМАС. Почетный посол Сафак Гёктюрк долгие годы работал в ближневосточном департаменте МИД Турции. Он подчеркивает, что с самого начала было ясно, что Турция может сыграть лишь ограниченную роль в поиске решения - отчасти из-за идеологических связей между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и ХАМАС.

По его мнению, такую позицию турецкого правительства следует понимать, прежде всего, с точки зрения внутренней политики. "Вероятно, оно осознало, что должно удовлетворить свою базу", полагает эксперт, а эта база состоит преимущественно из консервативных мусульманских избирателей.

Позитивный настрой разрушен

После многочисленных кризисов и обменов вербальными ударами в последние десятилетия, в 2021 году была сделана попытка сближения, когда две страны обменялись послами. Поводом для этого послужил визит в Турцию президента Израиля Ицхака Герцога.

Визит президента Израиля Ицхака Герцога в Анкару в 2022 году привел к заметному улучшению отношений между двумя странами Фото: Halil Sagirkaya/AA/picture alliance

По мнению Харитоса, это было решение Эрдогана открыть новую главу в отношениях с Израилем в надежде найти общие интересы в энергетическом секторе. "Хотя официального подтверждения с израильской стороны не было, Эрдоган объявил в Нью-Йорке после встречи с Нетаньяху, что в восточном Средиземноморье будет проведено совместное бурение и что министры энергетики обеих стран встретятся в ноябре для обсуждения совместных проектов, - говорит Харитос - Теперь такая встреча маловероятна".

Конфликт в политике не скажется на экономике

Несмотря на многочисленные политические спады в прошлом, двусторонние экономические отношения не только не утратили своей прочности в кризисные времена, но даже улучшились. Объем торговли между Израилем и Турцией за время 20-летнего правления ПСР - с 2002 по 2022 годы - вырос в шесть раз. В 2022 году он составил примерно 8,91 млрд долл. Израиль является десятым по значимости экспортным партнером Турции. В тот же год в Турцию приехало рекордное количество израильских туристов - около 700 тыс. человек.

По мнению Бозкурта Арана, почетного посла и нынешнего директора Центра торговых исследований при Исследовательском фонде экономической политики Турции (TEPAV), хорошие экономические отношения, как ожидается, переживут нынешний политический кризис. Свой прогноз он объясняет тем, что страны нуждаются друг в друге. "Деловые люди двух стран давно знают и доверяют друг другу", - подчеркивает он.

Харитос также не ожидает ухудшения экономических отношений. "Совсем наоборот: конец политического романа обернется для двух стран началом делового брака", - полагает эксперт.

История взлетов и падений

В 1949 году Турция стала первой страной с мусульманским большинством населения, признавшей государство Израиль. Основатель государства Израиль Давид Бен-Гурион говорил по-турецки и изучал право в Стамбуле. Незадолго до прихода к власти исламистской партии ПСР в 2002 году между двумя странами бурно развивались торговля и туризм, росло сотрудничество в области обороны. Например, израильские летчики-истребители проводили тренировки в турецком воздушном пространстве, а израильские техники модернизировали турецкие истребители.

Признание президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля привело к новым кризисам в отношениях с мусульманским миром Фото: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images

Серьезный удар по отношениям был нанесен 31 мая 2010 года, когда израильские ВМС взяли штурмом турецкое судно "Мави Мармара", груженное гуманитарным грузом для сектора Газа. На судне были убиты девять турецких активистов. Турция отозвала своего посла. В 2013 году Нетаньяху извинился перед Эрдоганом и предложил Анкаре компенсацию в размере 20 млн долларов. С тех пор возникали и другие кризисы, в том числе после того, как президент США Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.

Турции предстоит вернуть доверие

Аран считает, что нынешняя позиция Турции в отношении Израиля будет иметь долговременные последствия. "Заявления Эрдогана по ХАМАС, конечно, окажут влияние. Не только на отношения с Израилем, но и на отношения с Западом. Этого нельзя избежать, - говорит Аран. - Такая позиция наносит ущерб глобальному политическому имиджу Турции, и теперь ей придется вновь завоевывать доверие во внешней политике“. "Доверие - это ценный материал, который может быть накоплен только со временем. Его легко утратить и трудно вернуть", - уверен он.

Харитос подчеркивает, что будущее двусторонних отношений определится только после войны. "Единственная задача израильской политической системы сейчас - выиграть эту войну и уничтожить ХАМАС. Только после войны Израиль вспомнит, какие правительства были дружественными, а какие нет", - полагает эксперт.

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