Местные выборы в Турции: провал Эрдогана и триумф оппозиции

Партия справедливости и развития президента Эрдогана потерпела горькое поражение на местных выборах в Турции. Оппозиция победила не только в крупных городах, но и по всей стране.

На самом деле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед выборами в местные органы власти ставил цель продемонстрировать превосходство своей Партии справедливости и развития (ПСР) в масштабах всей страны и вернуть под ее власть крупные города, в которых после 2019 года правила оппозиция. Этот план провалился - исламско-консервативная ПСР потерпела поражение в крупных городах. Кроме того, она уступила и в ряде регионов, которые традиционно являются оплотом Республиканской народной партии (РНП) - крупнейшей оппозиционной силы страны.

В целом, по итогам муниципальных выборов, социал-демократическая РНП набрала 37,7%, одержав победу в 21 небольшом городе и 14 крупных городах, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу, Адану и Анталию. Спустя год после успешных для Эрдогана парламентских и президентских выборов нынешнее голосование стало для него проверкой настроений в обществе, и ее результаты едва ли обрадовали главу государства. Президентская ПСР получила всего 35,5% голосов, впервые в своей истории оказавшись отодвинутой на второе место.

Ситуация в экономике Турции - главная тема этих выборов

Поздно вечером после обнародования итогов голосования 70-летний Эрдоган появился в штаб-квартире ПСР в Анкаре, выглядел он спокойнее, чем обычно. Президент высоко оценил выборы, назвав их свидетельством демократии в стране, и не угрожал оппозиции. "К сожалению, мы не достигли тех результатов, которых хотели", - признал Эрдоган. И добавил, что будет "уважать решение народа". Своим сторонникам он пообещал критически переосмыслить неудачу: "Мы не достигли того, чего хотели". Однако, заверил президент, это не конец, а лишь поворотный пункт для обновления.

Президент Турции признал поражение своей Партии справедливости и развития на местных выборах, 1 апреля 2024 года Фото: Emin Sansar/Anadolu/picture alliance

Экономика Турции уже несколько лет страдает от последствий политики низких процентных ставок, проводимой Эрдоганом. Несмотря на меры жесткой экономии и повышение налогов, правительству не удается справиться с высокой инфляцией и потерей покупательной способности населения. Поэтому экономические вопросы доминировали в ходе этой избирательной кампании.

"Именно напряженная экономическая ситуация в стране стала решающим фактором, приведшим к низким результатам ПСР", - считает Салим Чевик, эксперт по Турции из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP). На парламентских и президентских выборах год назад Эрдоган сделал много подарков - пенсионерам, другим категориям гражданам, у которых низкие доходы, и экономике в целом. На этот раз при пустой госказне он больше не мог себе этого позволить, что и привело к его поражению, отметил Чевик.

Все внимание - на Стамбул

Чтобы отвоевать у оппозиции крупные города, президент Турции даже сам возглавил предвыборную кампанию ПСР. В течение последних нескольких недель он спешил с одного мероприятия на другое, а также отправил в агитационные поездки по всей стране 17 министров - как будто их фамилии значились в избирательном бюллетене.

Однако, прежде всего, Эрдогана волновал Стамбул - там живут 20% всех работающих в стране, более половины турецкого экспорта и импорта проходит через этот мегаполис. Кроме того, на Стамбул и столицу Анкару, а также города Измир, Адана, Мугла и Анталья приходится почти половина ВВП Турции. Для главы государства Стамбул с его 16 млн жителей имеет еще и символическое значение. В 1994-1998 годах Эрдоган был мэром этого города и говорил тогда: "Кто победит в Стамбуле, тот победит в стране".

Несмотря на мобилизацию всего госаппарата, правительству ПСР не удалось предотвратить победу оппозиции. В трех важнейших мегаполисах - Анкаре, Стамбуле и Измире - у РНП значительное преимущество. По предварительным данным, в Измире оно составляет 10 процентных пунктов, в Стамбуле - 11, а в столице - около 28.

Сторонники турецкой оппозиции празднуют в Стамбуле ее победу на местных выборах, 31 марта 2024 года Фото: Chris McGrath/Getty Images

Успех оппозиции в Стамбуле связывают с популярным мэром Экремом Имамоглу. "Эти выборы означают конец эрозии демократии и возрождение ее в Турции", - заявил Имамоглу. Наблюдатели исходят из того, что уверенная победа в Стамбуле повысит шансы Имамоглу на то, чтобы стать оппонентом Эрдогана на следующих парламентских и президентских выборах.

"Это победа Имамоглу", - подчеркивает политолог Эмре Эрдоган из стамбульского Университета Билги. По его выражению, в политически разделенной стране Имамоглу удалось обратиться к избирателям как правонационалистической партии IYI, так и прокурдской Партии демократии народов (DEM) и объединить их голоса.

"Теперь и он, и мэр Анкары Мансур Яваш могут рассматриваться как следующие кандидаты в президенты", - добавляет политолог. При этом он не считает поражение на местных выборах началом конца для ПСР. Правящая партия, уточняет Эмре Эрдоган, по-прежнему занимает прочные позиции во многих муниципальных органах, и у президента есть время, чтобы укрепить свою электоральную базу до следующих президентских и парламентских выборов в 2028 году.

Имамоглу - восходящая звезда турецкой политики

Тем не менее, по мнению экспертов, Экрем Имамоглу все же может представлять угрозу для Эрдогана. 52-летний Имамоглу, как и Эрдоган, является выходцем из консервативного причерноморского региона. Он также занимался футболом, посещал медресе и как и президент придает большое значение мегапроектам.

Стамбульский мэр умеет мобилизовать людей, считается харизматичным, самобытным и жаждущим власти политиком. Это делает его привлекательным для многих происламских консервативно настроенных городских жителей и националистов. Но не только для них. Аналитики также констатируют, что Имамоглу может стать подходящим кандидатом и для части курдов, проживающих в крупных городах, поскольку не поляризует общество.

Однако для Салима Чевика из SWP еще есть один победитель этих местных выборов - Новая партия благосостояния Фатиха Эрбакана, сына основателя политического ислама в Турции Неджметтина Эрбакана. Последний заложил идеологическую основу для движения Milli Görüs, которое в Германии находится под наблюдением Федерального ведомства по охране конституции.

Новая партия благоденствия не стала вступать в союз с Эрдоганом, выдвинув вместо этого собственных кандидатов. Они выиграли выборы мэров в двух городах, потенциально отбирая голоса у ПСР. "Как только в консервативно-националистическом спектре появится альтернатива ПСР, пространство для маневра Эрдогана может сузиться", - указывает Чевик. И прогнозирует, что в будущем президент попытается тесно связать Новую партию благоденствия со своей ПСР. Однако для этого ему придется пойти на многие уступки, заключил эксперт.

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