Оппозиция в Турции одержала победу на местных выборах

По итогам подсчета почти всех протоколов, действующие главы крупнейших турецких городов Стамбула и Анкары сохраняют за собой кресла мэров. Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил свое разочарование результатами выборов.

По результатам местных выборов в Турции, опубликованным в понедельник, 1 апреля, главами 35 регионов, в том числе двух наиболее крупных турецких городов Стамбула и Анкары, станут представители оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). "Радио Свобода" сообщает, что по состоянию на 14.00 мск действующий мэр 16-миллионного Стамбула Экрем Имамоглу сохраняет свой пост с результатом 51,1 процента голосов, опережая более чем на 11 процентных пунктов своего ближайшего соперника из президентской Партии справедливости и развития (ПСР).

С большой долей вероятности свой пост сохранит и действующий мэр 5-миллионной Анкары Мансур Яваш, также представитель оппозиционной РНП, за которого отдали свои голоса более 60 процентов столичных избирателей. Имамоглу и Яваш являются потенциальными кандидатами на пост президента Турции в 2028 году. Действующий президент страны Реджеп Эрдоган, который в 2023 году был переизбран после 20 лет пребывания у власти, ранее обещал не принимать участия в новых выборах.

В целом по итогам муниципальных выборов, Республиканская народная партия (РНП) набрала 38 процентов голосов, опередив почти на 3 процентных пункта правящую Партию справедливости и развития (ПСР).

Выборы глав городов, провинций и в местные советы прошли в Турции накануне, 31 марта. Кандидаты от оппозиционной партии лидировали также и в Измире: ожидается, что там победу одержит представитель РПН Джемиль Тугай. В случае победы он сменит на посту мэра города своего однопартийца Тунча Сойера.

Оппозиция побеждает власть со счетом 35:24

Всего представителиоппозиционной турецкой партии на местных выборах одержали победу в 35 из 81 региона: помимо Стамбула и Анкары политики из РНП займут кресла в северных, западных и южных провинциях страны. ПСР на этот раз получит только 24 аналогичных поста - преимущественно в центральной части Турции. Судя по предварительным результатам, в десяти юго-восточных провинциях главами станут представители прокурдской Партии народного равенства и демократии (ПНРД), а еще восемь постов глав местных администраций достанутся крайне правой Партии националистического движения (ПНД).

"Радио Свобода" отмечает, что после своей прошлогодней победы на президентских выборах и распада оппозиционной коалиции президент Эрдоган надеялся вернуть Стамбул под контроль ПСР. "К сожалению, мы не получили результата, которого хотели и на который надеялись на выборах в местные органы власти", - заявил Эрдоган в своей первой речи после выборов в ночь на 1 апреля.

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