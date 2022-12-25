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Последствия турецкого обстрела севера СирииФото: Baderkhan Ahmad/AP Photo/picture alliance
КонфликтыРоссия

Турция просит РФ открыть небо Сирии для операции против РПК

Даниил Сотников
37 мин. назад

Турция продолжает военную операцию в Сирии и просит Россию открыть воздушное пространство над севером страны.

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Турция ведет переговоры с Россией об открытии воздушного пространства над севером Сирии, чтобы провести там операцию против сил Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористами, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Его слова приводит местная газета Audinlik в воскресенье, 25 декабря.

"Мы продолжаем работу по нейтрализации террористической организации. Мы обсуждаем открытие воздушного пространства с русскими. Продолжаются контакты по трехстороннему сотрудничеству Турция-Россия-Сирия", - заявил Акар, пообещав предоставить подробности, когда "переговоры достигнут определенной стадии".

Турция начала военную операцию после теракта в Стамбуле

Турция начала воздушную операцию "Коготь-меч" против курдских сил в Сирии и Ираке 20 ноября. Власти страны считают их причастными к теракту в Стамбуле, в результате которого 13 ноября погибли шесть человек. РПК отвергает свою причастность к взрыву.

В ноябре Минобороны Турции сообщило, что были нанесены удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, так как эти территории "использовались террористами в качестве базы для нападений" на Турцию. Тогда же президент страны Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность проведения наземной операции. В декабре в российском МИД назвали ее "преждевременной", так как она может привести к эскалации.

Москва с пониманием относится "к чувствительным для партнеров вопросам защиты южных турецких границ", но считает необходимым не нарушать территориальную целостность и суверенитет Сирии, заявил директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. 

Смотрите также:

Интервью DW со спецпредставителем США по Сирии

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