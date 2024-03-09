  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаТурция

Президент Турции намекнул на возможность ухода из политики

Павел Мыльников
9 марта 2024 г.

Муниципальные выборы 31 марта станут для него последними, заявил Эрдоган. Политик уверен, что консерваторы из ПСР останутся у власти и после его ухода с поста президента, ожидаемого в 2028 году.

https://p.dw.com/p/4dKhG
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип ЭрдоганФото: Mustafa Kamaci/Anadolu/picture alliance

Муниципальные выборы в Турции в конце марта станут последними для действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом глава государства заявил в пятницу, 8 марта, на собрании молодежной организации TÜGVA. Эрдоган сослался на полномочия, данные ему в рамках законодательства.

В то же время 70-летний политик выразил уверенность, что консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), лидером которой он является, останется у власти даже после ухода Эрдогана с поста главы государства. Результаты местных выборов станут "благословением для моих братьев, которые придут после меня", подчеркнул политик.

Сам президент не участвует в мартовских выборах напрямую. Однако перед ПСР стоит вопрос - сможет ли она отвоевать Анкару и Стамбул у оппозиции, отмечает агентство dpa. В 2019 году мэром Стамбула в результате выборов стал Экрем Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии. Действующий президент руководил этим городом с 1994 по 1998 годы.

Из премьера - в президенты Турции

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции более 20 лет. В 2003 году он впервые был избран премьер-министром, а в 2014-м - президентом. В 2018 году Эрдоган был переизбран на высший государственный пост. В 2023 году он вновь победил на выборах президента, однако лишь во втором туре, одержав верх над единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Полномочия действующего главы государства истекут в 2028 году.

Смотрите также:

После землетрясения в Турции: как жить, если ты лишился дома

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Основатель государства Мустафа Кемаль Ататюрк

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

100 лет Турецкой Республике: что станет с наследием Ататюрка

В 1923 году Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турецкую Республику. Она должна была стать западной, современной, светской и мирной. Политика Турции при Эрдогане во многом противоречит реформам "праотца турок".
Политика29 октября 2023 г.
Флаги ЕС и Турции на фоне мечети в Стамбуле

Турция после выборов. Как победа Эрдогана повлияет на отношения с ЕС

Турция после выборов. Как победа Эрдогана повлияет на отношения с ЕС

ЕС и Турция придерживаются различных взглядов по многим вопросам. Перевыборы Эрдогана на еще один президентский срок оставляют мало надежд на позитивные изменения в двусторонних отношениях.
Политика30 мая 2023 г.