Победа Эрдогана: каким будет наследие "вечного президента"?

Реджеп Тайип Эрдоган находится у власти в Турции уже около 20 лет. Однако нынешняя победа на выборах далась ему нелегко. Какие уроки извлечет он из этого?

Победа на нынешних президентских выборах в Турции далась действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану не без труда. И все же, набрав 52% голосов во втором туре 28 мая, он еще на пять лет остается на своем посту.

Самый консервативный парламент

По результатам предвыборных опросов, главный соперник Эрдогана в борьбе за пост главы государства - кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу - обходил его по числу сторонников. Учитывая это, действующий президент пригласил новых союзников в выступающий за его переизбрание "Народный альянс".

14 мая это объединение получило большинство на парламентских выборах, обеспечив себе 323 из 600 мандатов. Как указывают эксперты, в результате парламент Турции стал самым консервативным и самым националистическим в новейшей истории страны. Кроме того, политические силы, продвигающие нормы ислама, имеют в нем особенно большое представительство.

Судя по всему, Эрдоган отдает себе отчет, как важен был вклад союзных ему политических сил для его итоговой победы. В традиционной речи с балкона президентского дворца вечером 28 мая он выразил им большую благодарность, спел с ними несколько песен и пообещал идти вместе "до могилы". При этом турецкий лидер пригласил каждого из союзников на сцену и поблагодарил за поддержку на пути к "победе века".

Нападки Эрдогана на оппозицию

В то же время он нещадно раскритиковал оппозицию, обвинив Кылычдароглу в том, что он получает приказы непосредственно от руководства Курдской рабочей партии (КРП), признанной в Турции террористической организацией, и выполняет их.

Прокурдский политик Селахаттин Демирташ Фото: HDP

Именно поэтому его соперник на выборах пообещал освободить бывшего председателя прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттина Демирташа, заявил Эрдоган перед лицом 350 000 своих сторонников. При этом Демирташ является "террористом", которого он, Эрдоган, не освободит никогда, добавил президент Турции. В ответ собравшиеся потребовали для Демирташа смертной казни.

К освобождению этого прокурдского политика власти Турции неоднократно призывал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В ходе предвыборной кампании Демирташ через своих адвокатов выразил поддержку Кылычдароглу.

Победа на выборах вопреки кризисам

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, сегодня в Турции проживают около 4 млн человек, нуждающихся в защите. Это серьезный вызов для властей страны. Ситуацию усугубляют экономический кризис, высокая инфляция и безработица, а также последствия пандемии коронавируса и двух масштабных землетрясений.

"Несмотря на все эти разнородные кризисы, население сделало выбор в пользу президента, который все это время находился у власти", - констатирует профессор политологии из Университета Стамбула Эврен Балта. С одной стороны, это стало неожиданностью, но с другой, - было предсказуемо, полагает она. Ведь во времена кризисов избиратели часто оказывают поддержку уже известным им политикам, вместо того чтобы голосовать за новых людей, не имеющих опыта управления страной, подчеркивает эксперт.

Коммунальные выборы в Турции

Через 10 месяцев, весной 2024 года, в Турции должны пройти коммунальные выборы. Так что в ближайшие недели страна снова перейдет в состояние предвыборной гонки, прогнозирует исследователь общественного мнения Ибрагим Услу.

Он ожидает, что в этих условиях Эрдоган сохранит свою жесткую риторику. Поляризация общественного мнения нужна ему, чтобы отвлечь внимание граждан от настоящих проблем, таких, как слабая экономика и социальное неравенство, считает аналитик. В противном случае избиратели могут начать критиковать правительство, поясняет он.

Что ждет альянс оппозиции в Турции?

Сохранится ли в будущем "Национальный альянс" оппозиции, бросивший вызов Эрдогану на президентских выборах, но потерпевший поражение, пока неясно. Объединение было создано три года назад по инициативе Кемаля Кылычдароглу. В него вошло шесть политических сил, каждая из которых пошла на серьезные уступки ради достижения общей цели.

Лидер оппозиции в Турции Кемаль Кылычдароглу Фото: Yves Herman/REUTERS

Профессор Эврен Балта полагает, что альянс сохранится как минимум до коммунальных выборов. Однако оппозиции следует хорошо проанализировать нынешнее поражение и найти новые ведущие силы и перспективных политиков, считает эксперт.

Наследие Эрдогана

С 2003 по 2014 год Эрдоган возглавлял правительство Турции, с 2014 года он - бессменный президент страны. Свою победу на нынешних выборах он празднует как триумф, но является ли это обоснованным?

"Тот факт, что Эрдогану потребовался второй тур, где он выиграл с перевесом всего в 4 процентных пункта, вероятно, сильно задел его самолюбие", - рассуждает в беседе с DW глава Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung) Хенрик Майер (Henrik Meyer). По его мнению, результаты президентских выборов в Турции говорят о недовольстве населения страны Эрдоганом и его правительством.

Майер не ждет улучшения ситуации с правами человека и свободой выражения мнений в Турции, однако надеется, что Эрдоган в ходе последнего президентского срока задумается о своем политическом наследии. "Если он не хочет в конце своего правления оставить после себя расколотую страну с ослабленными институтами и галопирующей инфляцией, ему стоит пересмотреть свои действия", - указывает эксперт.

Последует ли Эрдоган этому совету, неизвестно. Однако о своем преемнике он позаботится в любом случае, уверен исследователь общественного мнения Услу. Таким образом, ключевой задачей нового президентского срока Эрдогана станет подготовка его "Партии справедливости и развития" ко времени, когда он сам уйдет с политической сцены, считает исследователь.

По Конституции Эрдоган не может больше баллотироваться на пост главы государства. К тому же, у многих сложилось мнение, что 69-летний политик слаб здоровьем. И все же Услу не исключает, что по прошествии пяти лет очередное изменение основного закона позволит "вечному президенту Эрдогану" еще раз продлить пребывание на своем посту.

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