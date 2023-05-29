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Эрдогана выбрали неуверенные в себе

Эркан Арикан
Эркан Арикан
Комментарий
32 мин. назад

Эрдоган победил на выборах в Турции. Большинство избирателей не доверили его конкуренту Кылычдароглу урегулирование трех кризисов, с которыми столкнулась страна, считает Эркан Арикан.

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Сторонники Эрдогана празднуют его победу
Сторонники Эрдогана празднуют его победуФото: Emrah Gurel/AP Photo/picture alliance

Те жители Турции и остального мира, которые надеялись, что в Анкаре после более чем 20-летнего правления Эрдогана появится новый президент, были горько разочарованы вечером, 28 мая, после подведения итогов второго тура президентских выборов. Старый президент стал новым: Реджеп Тайип Эрдоган. И эта победа не была случайной. Эрдоган как глава государства имел в своем распоряжении все средства для проведения избирательной кампании с широкой поддержкой в средствах массовой информации. Предвыборная реклама на государственном телевидении, масштабные выступления по всей стране, и все это оплачивалось из турецкой казны.

А его оппонент Кемаль Кылычдароглу? Ограниченные средства из партийного бюджета, никакого эфирного времени в контролируемых государством СМИ. Можно представить себе следующую картину: Эрдоган с полноценной командой "Формулы-1" соревнуется на треке против Кылычдароглу, вынужденном ехать на миникаре.

Истинная причина победы Эрдогана

Три основных момента оказали огромное влияние на избирательную кампанию и ее исход в Турции. Во-первых, в феврале страна пережила катастрофу исторического масштаба - землетрясение, в результате которого только в Турции погибло более 51 000 человек.

Эркан Арикан, руководитель турецкой редакции DW
Эркан Арикан, руководитель турецкой редакции DWФото: Ronka Oberhammer/DW

Во-вторых, страна находится в плохой экономической ситуации: инфляция выше, чем за последние 20 лет, безработица также высока и особенно затрагивает молодежь. А "утечка мозгов" последних лет еще больше ослабляет экономику.

В-третьих, с 2015 года в стране появилось множество беженцев, особенно из Сирии, Ирака, Ирана и Афганистана. По данным УВКБ ООН, в настоящее время их около четырех миллионов человек. Эрдоган, а также Кылычдароглу неоднократно заявляли во время предвыборной кампании, что они решат "проблему беженцев". Как? Очень просто - они "отправят их всех обратно домой".

Большинство избирателей считают, что все три кризисные ситуации - с беженцами, ликвидацией последствий землетрясения и ухудшающейся экономикой - с большей вероятностью преодолеет опытный лидер Эрдоган, чем лидер оппозиции Кылычдароглу, который никогда не был в правительстве. Эрдоган правит Турцией уже более 20 лет - сначала в качестве премьер-министра, а с 2014 года - как президент.

Что будет дальше в Турции?

Для Эрдогана окончание избирательной кампании ничего не изменило. В ночь после окончания подсчета голосов, в своей первой победной речи, президент вновь резко обрушился на оппозицию и ЛГБТ-сообщество в стране - сигнал о том, что легкой жизни им ждать не приходится. "Сегодняшняя победа - это только начало. В следующем году мы снова победим в Стамбуле на местных выборах и в Анкаре тоже!", - заявил он, обращаясь к своим избирателям и одновременно, бросив вызов мэрам двух мегаполисов, представляющих оппозиционную Республиканскую народную партию, Экрему Имамоглу и Мансуру Явашу.

Но также очевидно, что Эрдогану после его победы на выборах срочно необходимо сделать что-то для стимулирования экономики Турции. В этой связи неудивительно, что он особо отметил поздравления от стран Персидского залива. "Я отправлюсь в благодарственную поездку по региону", - сказал он. По мнению экспертов, это знак того, что он рассчитывает на новые инвестиции.

Кылычдароглу не стал уходить в отставку

Во многих странах мира после поражения на выборах кандидаты берут на себя ответственность и освобождают свое место для новых политиков. Но в Турции это не принято. И поэтому лидер оппозиции Кылычдароглу не объявил о своей отставке вечером, как предполагали некоторые, а заявил, что хочет продолжить работу и не разочаровать тех, кто его поддерживал. Будет ли это правильным сигналом для волатильной оппозиции, еще предстоит понять.

Факт остается фактом: в будущем действующему президенту редко придется вновь иметь дело с Кылычдароглу как с лидером Народно-республиканской партии. Проигравший выборы кандидат в президенты не будет пересекаться с Эрдоганом и не останется в парламенте, ведь у него нет мандата.

С другой стороны, Эрдогану уже обеспечено место в учебниках истории как президенту, открывшему второе столетие Турецкой Республики, и как тому, кто будет определять судьбу Турции по меньшей мере четверть века.

Автор: Эркан Арикан, руководитель турецкой редакции DW.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.

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