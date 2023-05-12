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ПолитикаТурция

Выборы в Турции: проблемами в экономике недовольны все

Бурак Юнверен | Гюльзен Солакер
46 мин. назад

Плачевная ситуация в экономике Турции может на предстоящих выборах стоить Эрдогану поста президента страны, считают социологи. Репортаж DW из трех турецких городов.

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Реджеп Тайип Эрдоган уже 20 лет стоит во главе Турции - и если 14 мая выиграет выборы, то останется на посту президента страны еще 5 лет. Но выиграет ли? На этот раз социологи впервые видят у оппозиции реальный шанс победить в ходе голосования. Причина проста - многолетний экономический кризис, от которого страдают жители Турции.

Болезненнее всего переносить инфляцию, которая удорожает продукты и товары повседневного спроса, делая их все менее доступными для широких слоев населения. Даже по официальной статистике рост цен в стране ежемесячно составляет в среднем 43%, но независимые экономисты говорят об астрономических 105%. Обесценивается и национальная валюта: если в 2014 года за один доллар США давали в среднем 2,90 турецкой лиры, то сегодня курс колеблется у отметки 21,50 лиры.

Конья: голосую за Эрдогана, несмотря ни на что

Жить стало тяжелее, признает в разговоре с DW таксист на улицах Коньи, города в Анатолии. Но голосовать на выборах он все равно будет за Эрдогана, говорит водитель: ему нравятся крупные проекты президента, например, выпуск турецкого автомобиля марки TOGG. Политическую оппозицию он критикует за то, что она не поддерживает правительство: а если бы помогала, то, может, и получала бы на выборах больше голосов избирателей, считает мужчина.

Конья считается одним из оплотов правящей в Турции партии
Конья считается одним из оплотов правящей в Турции партииФото: Serhat Cetinkaya/AA/picture alliance

Но и в Конье, городе, где на выборах 2018 года за Эрдогана проголосовало 74,2% избирателей, большинство уже признает - экономические проблемы в стране нарастают. Согласно опросам местного социологического института DOUSAM, сегодня только 16% опрошенных горожан с оптимизмом смотрят на хозяйственное положение в Турции. Наиболее недовольны молодые турки между 18 - 41 годами. Как рассказал DW один из них, пожелавший остаться анонимным, его ухудшающееся личное финансовое положение, вероятно, повлияет на решение, кому отдать голос на выборах.

Трабзон: цены растут, инвестиций мало

В расположенном на побережье Черного моря турецком Трабзоне, также традиционно поддерживавшем правящую в стране Партию справедливости и развития (AKP), о смене политических ориентиров тоже речь не идет. В Эрдогане многие по-прежнему видят ту силу, которая сможет положить конец экономическим трудностям.

Машина марки TOGG на площади в Трабзоне
Машина марки TOGG на площади в ТрабзонеФото: Kivanc El/DW

Впрочем, проблем хватает. "В Трабзон государство слишком мало инвестирует, " - говорит, например, Эркут Челеби, глава местной торгово-промышленной палаты. Город сравнительно неплохо живет только благодаря большому числу арабских туристов, рассказывает он.

По статистике, Трабзон в прошлом году посетили около 600 тысяч гостей из Катара и ОАЭ, часть из них приобрела здесь недвижимость. В итоге цены на нее взлетели, сделав недоступной для местного населения, говорит Челеби.

Тунджели: молодежь верит в Кылычдароглу

Впрочем, далеко не везде в Турции собираются голосовать за нынешнего президента. Жители многих городов связывают надежды на улучшение ситуации с единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса", лидером Народно-республиканской партии Кемалем Кылычдароглу. В Тунджели на востоке Анатолии студентка Дидем Калькан открыто говорит, что проголосует за оппозицию. "Я сейчас учусь, но обеспокоена тем, что не смогу найти работу, - говорит она. И упоминает об еще одной проблеме Турции - процветающем кумовстве. - Если победит Кылычдароглу, каждый будет зарабатывать столько, сколько он действительно заслуживает".

Жители Тунджели гордятся своим земляком - Кемалем Кылычдароглу
Жители Тунджели гордятся своим земляком - Кемалем КылычдароглуФото: Felat Bozarslan/DW

Как показывает статистика, за последние 100 лет в Тунджели ни разу не побеждал кандидат от правых политических сил. Так, вероятно, произойдет и в этот раз, особенно если учесть, что Кемаль Кылычдароглу - родом из этого небольшого города. "Я ничего другого не желаю от будущего победителя на выборах кроме как решения экономических проблем, - говорит Ягмур Кешкин, продающая зелень на главной улице Тунджели. - И я хочу, чтобы появились рабочие места для молодежи. Уж если мы так стараемся, то мы хотим быть вознаграждены за наши усилия". 

Ягмур Кешкин
Ягмур КешкинФото: Felat Bozarslan/DW

Сам Кемаль Кылычдароглу, похоже, хорошо понимает, чего ждут от него избиратели. В начале мая в своем аккаунте в Twitter он поместил коротенькое видео. За 4 секунды, которое оно длится, он успевает обратиться к согражданам и сказать: "Если сегодня они беднее, чем вчера, то единственной причиной является Эрдоган. Хорошего вечера!"

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