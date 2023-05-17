Выборы президента Турции: в чем сила и слабость Эрдогана

Ни на одних выборах положение Эрдогана не было столь шатким, как на нынешних. Но эксперты считают, что во втором туре у действующего президента Турции шансы выше, чем у его соперника.

Высокая инфляция и безработица, масштабные репрессии против критиков правящего режима, слабый менеджмент при ликвидации последствий землетрясения - Турция фактически находится в глубоком кризисе. Ответственным за это для многих турок является действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который находится у власти уже более 20 лет и фактически единолично управляет страной.

Однако, похоже, проблемы, с которыми сталкивается турецкое общество, не сильно сказываются на отношении к президенту. Во всяком случае по итогам прошедшего 14 мая первого тура президентских выборов 69-летний политик показал результат лучше, чем ожидалось. Эрдоган получил 49,5% процента голосов, чего, впрочем, не хватило для победы.

Превосходство над оппозицией

Эрдоган почти на пять процентных пунктов опередил своего основного соперника, оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу. И в предстоящем втором туре, который пройдет 28 мая, у действующего президента, похоже, больше шансов, чем у его оппонента.

Оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу противостоит Эрдогану во втором туре выборов Фото: MURAD SEZER/REUTERS

По мнению политолога Эмре Эрдогана из стамбульского Университета Билги, Партия справедливости и развития (ПСР) и ее лидер Реджеп Тайип Эрдоган хотя и потеряли голоса избирателей, тем не менее их позиции достаточно прочны. Согласно предварительным результатам, правящий "Республиканский альянс" во главе с ПСР отстоял свое большинство в парламенте, получив 322 места из 600. Оппозиционная коалиция, состоящая из шести очень разных партий, завоевала 213 мест.

Кроме того, главный союзник Эрдогана, крайне правая Партия националистического движения (ПНД), получила более десяти процентов голосов на парламентских выборах. "Вы не можете игнорировать это", - указывает политолог Эмре Эрдоган в интервью DW. Третья политическая сила в парламенте, прокурдская Демократическая партия народов (ДПН), которая возглавила "Альянс за труд и свободу" на нынешних всеобщих выборах в Турции, также понесла потери. Она будет иметь в Национальном собрании нового созыва только 61 депутата.

Социологи ошиблись

Большинство опросов указывали на победу оппозиции. Согласно им, Киличдароглу опережал Эрдогана. Теперь предварительные официальные результаты показали, что социологи ошибались.

Даже в зоне разрушительного землетрясения ПСР и Эрдоган одержали уверенную победу. Например, в Кахраманмараше, где располагался эпицентр стихийного бедствия, действующий президент заручился поддержкой 71,9% избирателей, что лишь на 2,3 процентных пункта меньше, чем на предыдущих выборах.

Является ли в этих условиях Эрдоган и альянс во главе с его партией победителями выборов? Беате Апельт (Beate Apelt), директор представительства Фонда Фридриха Науманна (Friedrich-Naumann-Stiftung) в Стамбуле, считает, что нет. Ни на одних выборах прежде положение Эрдогана не было столь шатким, никогда еще ему не приходилось сталкиваться со вторым туром, напоминает Апельт.

Важная роль предвыборных подарков

И это при том, что предвыборная кампания, по ее мнению, была какой угодно, только не честной. Апельт отмечает, что около 90% турецких СМИ лояльны правительству, и они транслируют населению идеологию правящего альянса. Другой причиной, безусловно, являются многочисленные предвыборные подарки, которые президент Эрдоган раздавал в последние месяцы, - такие как повышение минимальной заработной платы, улучшение обеспечения людей, работающих в госсекторе и досрочный выход на пенсию. По мнению Апельт, люди благодарны за такие послабления и демонстрируют это на избирательных участках.

Эрдоган не скупился на подарки и предвыборную агитацию Фото: Emrah Gurel/AP/picture alliance

Политолог Эмре Эрдоган разделяет такую оценку. По его словам, предвыборные подарки турецкого президента сыграли важную роль. Ведь когда Эрдоган обещает бесплатный природный газ в течение месяца, никто не задумывается о том, что это может в среднесрочной перспективе плохо сказаться на госдолге, говорит эксперт. Более того, избиратели в Турции, по выражению Эмре, традиционно рассматривают проблемы или нежелательные события через призму идеологии. Поскольку они в основном черпают информацию из проправительственных СМИ, оппозиции тяжело донести до них свою точку зрения, полагает политолог.

Религия также играет свою роль, особенно когда она используется для поляризации общества, как это было в ходе нынешней избирательной кампании. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг назвал эти выборы голосованием верующих и неверующих.

Как поведут себя сторонники крайне правых?

Кроме того, правящая ПСР использовала весь госаппарат для проведения предвыборной кампании. Почти все министры находились в разъездах по стране, агитируя за правящий альянс, поскольку они тоже баллотировались в парламент. Сам Эрдоган каждую неделю открывал новый крупный государственный проект или объект, а незадолго до выборов объявил, например, об обнаружении запасов нефти на востоке страны.

Националистически настроенный электорат Синана Огана может сыграть важную роль во втором туре Фото: Hakan Nural/AA/picture alliance

Еще одним весьма значимым фактором во втором туре выборов, считают наблюдатели, станет позиция электората кандидата в президенты Синана Огана, занявшего в первом туре третье место. Если Оган, представляющий ультраправый националистический "Альянс АТА", выступит с публичной рекомендацией, за кого следует голосовать во втором туре, то неизвестно, последует ли за ним его избиратель. Идеологически Оган больше связан с правительственным лагерем.

Киличдароглу хочет изменить политику в отношении беженцев

Поскольку Турция является президентской республикой, в которой президент также возглавляет правительство, будущее страны теперь зависит от второго тура выборов. Беате Апельт из Фонда Науманна не ожидает каких-либо серьезных изменений, если Эрдоган сохранит свой пост. Турецкий президент будет оставаться сложным партнером, который формирует внешнеполитические отношения не на основе ценностей или согласованных правил игры, а в первую очередь в соответствии со своими собственными интересами, констатирует она.

Бюллетень для голосования во втором туре президентских выборов в Турции Фото: YSK

Это станет непростой задачей для ЕС и НАТО, полагает Апельт, поскольку существует много взаимозависимостей и проблем, которые необходимо решать сообща. К тому же Турция находится в чрезвычайно сложной экономической ситуации, которая, скорее всего, ухудшится после выборов, добавляет немецкий эксперт, что может усилить позиции ЕС. Вполне возможно, что такие вопросы как вступление Швеции в НАТО в ближайшем будущем также могут быть решены с президентом Эрдоганом, продолжает Апельт.

Мурат Эрдоган, занимающийся в Университете Анкары изучением проблем миграции, также предполагает, что, учитывая нынешнюю ситуацию, действуюший президент победит во втором туре выборов. Но если к власти придет Кемаль Киличдароглу, следует ожидать новой политики в отношении ЕС.

Ученый напомнил предвыборные обещания Киличдароглу о безвизовых поездках в ЕС и пакте о беженцах. Киличдароглу, уточняет эксперт по миграции, также хочет пересмотреть политику в отношении вынужденных переселенцев. И обещает отправить всех сирийцев - а под сирийцами он подразумевает всех беженцев - домой не позднее чем через два года. 28 мая станет понятно, произойдут ли изменения во внешней и внутренней политике Турции.

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