Проиграл ли Эрдоган? Что пишут СМИ ФРГ о выборах в Турции

Первый тур президентских выборов в Турции не привел к победе ни одного из кандидатов - ни Эрдогана, ни его конкурента Кылычдароглу. Через две недели будет второй тур. Как отозвались на это СМИ ФРГ - в обзоре DW.

Президентские выборы в Турции не принесли ни одному из кандидатов победы в первом туре, для которой требовалось набрать минимум 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в выборах. Поэтому Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу поборются за президентский пост во втором туре, который пройдет 28 мая. Немецкие СМИ прокомментировали результаты голосования и проанализировали шансы кандидатов на итоговую победу. В обзоре DW - наиболее яркие оценки и прогнозы.

TAZ: Эрдоган проиграл?

"Эрдоган проиграл" - с таким заголовком в понедельник утром, 15 мая, вышла оппозиционная турецкая газета Cumhuriyet. Cам Эрдоган, вероятно, так не считает, хотя он, по сравнению с предыдущими президентскими выборами, получил значительно меньше голосов избирателей", - пишет немецкое издание TAZ .

Далее журналисты TAZ подчеркивают, что хотя, по предварительным результатам первого тура выборов, никто из кандидатов не одержал победу, тем не менее, набрав более 49 процентов голосов, Эрдоган на четыре процентных пункта опередил своего соперника, получившего около 45 процентов.

В целом, добавляет издание, "представители обоих лагерей признают, что первый тур выборов не выявил победителя и за пост президента Турции двум кандидатам - Эрдогану и Кылычдароглу - придется побороться во втором туре, который состоится 28 мая".

Handelsblatt: У Эрдогана будет двойное преимущество

Во втором туре выборов у Эрдогана будет двойное преимущество, пишет немецкая газета Handelsblatt . "С одной стороны, он может утверждать, что лидировал в первом туре. С другой - использовать аргумент, что президент и большинство в парламенте должны быть из одной партии - "Партии справедливости и развития" (ПСР). Тем самым пытаясь привлечь на свою сторону больше избирателей, опасающихся политического раскола в стране", - полагает автор статьи.

Далее он подчеркивает: "Эти выборы привлекли к себе внимание во всем мире, потому что они покажут, может ли объединенная оппозиция лишить поста президента Реджепа Эрдогана, который сконцентрировал в своих руках почти всю власть в стране".

Frankfurter Rundschau: Судьбоносные выборы для Турции

Для Турции это были судьбоносные выборы, указывает немецкое издание Frankfurter Rundschau : "Еще никогда президент Эрдоган так не опасался за свой пост, которого может лишиться во втором туре, и редко когда взгляды кандидатов на будущее страны на Босфоре были такими разными.

Бросивший вызов Эрдогану оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу уже заявил, что откажется от многих решений, принятых Эрдоганом, и хочет вернуться к парламентской республике. Нынешний президент Турции в течение 20 лет своего правления перестроил страну по-своему и контролирует большую часть СМИ, полицию, суды, армию. Поэтому уже в преддверии выборов предполагалось, что на них будут иметь место разного рода фальсификации".

Berliner Morgenpost: У Эрдогана могут быть хорошие шансы

Эрдоган по итогам первого тура оказался сильнее, чем предполагалось, анализирует итоги голосования берлинская Berliner Morgenpost . "Во втором туре, через две недели, у него могут быть хорошие шансы на победу", - подчеркивает издание. Среди причин оно называет то, что "Эрдогану удалось сломать позитивную динамику его конкурента".

Кемаль Кылычдароглу Фото: MURAD SEZER/REUTERS

"74-летний Кылычдароглу почти во всех опросах общественного мнения накануне выборов занимал первое место. Казалось, что в Турции предстоит смена власти и это витает в воздухе. Автократ Эрдоган, который 20 лет находится у власти, после гиперинфляции и неудачного кризисного менеджмента по преодолению последствий землетрясения проиграет - так думали многие. Ведь пришло время для нового старта.

Но Эрдоган - искусный борец за голоса избирателей, который всегда может мобилизовать массы. При этом он не гнушается грязными методами, например, оскорбляя своего соперника и называя его "пьяницей", - пишет Berliner Morgenpost.

Tagesschau: Причин для проигрыша Эрдогана было недостаточно

"Тот, кто верил, что за 20 лет население Турции устало от правления Эрдогана и его партии, будет разочарован. Все более автократический стиль правления, инфляция, низкие зарплаты, обвинения в коррупции, запоздавшая государственная помощь пострадавшим от землетрясения, множественные разрушения из-за нелегальной застройки, на которую закрывал глаза Эрдоган, - всего этого оказалось недостаточно, чтобы Эрдоган лишился своего президентского поста", - констатирует Tagesschau и далее подчеркивает, что "недостаточным оказался, впрочем, и старт избирательной кампании оппозиции".

"Шесть партий, представляющих почти весь политический спектр, договорились о едином кандидате в президенты, разработали единую предвыборную программу, которая отражает желание вернуться к парламентской модели правлению. Тем удивительнее, что всего этого не хватило для абсолютной победы Кемаля Кылычдароглу в первом туре выборов. Эрдоган подогревает страхи населения. Что, вероятно, и стало главной причиной такого исхода первого тура", - полагают журналисты Tagesschau.

Другое немецкое издание, Frankfurter Allgemeine Zeitung , анализируя результаты первого тура выборов, подчеркивает, что у Турции впереди две неспокойных недели. "То, что после первого тура нет очевидного победителя, связано с третьим кандидатом в президенты. Это ультраправый кандидат Синан Оган, который получил более пяти процентов голосов. Его избиратели считаются протестным электоратом в Турции", - поясняет FAZ. Будут ли они во втором туре голосовать за его соперников, и если да, то как, не совсем ясно.

Издание t-online , в свою очередь, отмечает, что, "независимо от того, кто придерживается каких политических взглядов - консервативных, левых или центристских, - результаты этих выборов должны стать сигналом для всех демократов - то, что можно было наблюдать в последние годы в Турции, происходит и во многих других странах - политика становится экстремальнее, авторитарнее и все более иррациональной.

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